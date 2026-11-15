Más de 20.000 personas se movilizan en Córdoba en defensa del derecho a la vivienda y los servicios públicos

Más de 20.000 personas se movilizan en defensa del derecho a la vivienda y los servicios públicos en Córdoba. - STOP DESAHUCIOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la manifestación en defensa del derecho a la vivienda y los servicios públicos en Córdoba, Cati Ortega Aguilar, ha afirmado este domingo que "Córdoba ha vuelto a demostrar que el derecho a la vivienda es una preocupación colectiva y que somos miles de personas las que estamos dispuestas a defenderlo".

Así se ha expresado tras la masiva participación registrada en la manifestación convocada por la huelga general del 11 de noviembre en la capital cordobesa. La activista ha destacado que "más de 20.000 personas han acudido a la protesta en defensa del derecho a la vivienda, de los servicios públicos y de los salarios dignos", lo que demuestra, a su juicio, la capacidad de movilización de la clase trabajadora cuando se organiza colectivamente.

De esta manera, Ortega Aguilar ha insistido en que "no nos vamos a permitir que se siga especulando con la vivienda, que se sigan recortando derechos básicos como la educación y la sanidad", y ha subrayado que continuarán trabajando "para que nuestros salarios no se los queden los rentistas".

Por otra parte, ha lamentado que "la Policía Nacional ha intervenido para identificar a cuatro personas por el contenido de una pancarta", lo que ha calificado como "un atropello contra el derecho a la protesta que todos tenemos".

A pesar de este incidente, Ortega Aguilar ha considerado que "la manifestación ha sido un impulso para seguir organizándonos hasta que nuestros derechos más básicos estén garantizados", reafirmando su compromiso de continuar "en la lucha".