Más del 30 por ciento de los jóvenes andaluces elige emprender antes que trabajar por cuenta ajena, según un estudio

Archivo - Más del 30% de los jóvenes andaluces elige emprender antes que trabajar por cuenta ajena, según un estudio. - YOUNG BUSINESS TALENTS - Archivo

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más del 30 por ciento de los jóvenes andaluces de entre 15 y 21 años elige emprender antes que trabajar por cuenta ajena, según el XI Informe Young Business Talents 'La visión de los jóvenes sobre las actitudes y tendencias de los jóvenes preuniversitarios españoles', elaborado por el banco Abanca y la empresa especializada en el desarrollo de simuladores empresariales Praxis MMT. Unos datos que reflejan un "cambio de tendencia" en el modelo laboral con respecto a años anteriores.

Según se desprende del estudio, en concreto, el 30,7 por ciento de los jóvenes andaluces opta por "emprender y crear su propia empresa" frente a un 11,6 por ciento que aspira a ser empleado por cuenta ajena. Por su parte, el 26,7 por ciento optaría por ser funcionario y un 31 por ciento reconoce que "todavía no tiene claro a qué quiere dedicarse en el futuro".

Unos datos que van en línea con la media arrojada a nivel nacional, donde el 34,5 por ciento de los jóvenes españoles elige como opción mayoritaria montar su propio negocio frente a solo un 12,5 por ciento que se inclina por ser asalariado.

En este sentido, el director del 'XI Informe Young Business Talents', Nuño Nogués ha explicado que "la cultura y mentalidad de los jóvenes está cambiando mucho". "Generaciones pasadas tenían como principal objetivo obtener ingresos suficientes de cara a su futuro y el de sus hijos, y lo hacía mayoritariamente trabajando por cuenta ajena".

Para Nogués, en la actualidad, "los jóvenes en general parten de una situación económica mejor que la de sus padres, el trabajo por cuenta ajena se percibe como más inestable que en el pasado, están apareciendo nuevas figuras profesionales, y hay una mayor cultura del emprendimiento".

Entre las razones por las que los jóvenes de Andalucía eligen emprender como su principal preferencia para su futuro profesional, su motivación pasa por dedicarse a aquello que realmente les gusta --36,2 por ciento--, seguido de ser su propio jefe --30,2 por ciento--, y disponer de su tiempo sin depender de un horario de oficina --22 por ciento--.

No obstante, el informe ha arrojado que "son conscientes de la dificultad", ya que el 77,6 por ciento considera que tener éxito emprendiendo es "difícil o muy difícil" y, en cuanto a sus sectores preferidos para emprender, están los relacionados con el comercio --17,6 por ciento--, el deporte --17 por ciento-- y la economía colaborativa --7,9 por ciento--.

Si en algún momento entraran a trabajar en una empresa, las principales condiciones que tendrían en cuenta consistirían en que les ofrecieran estabilidad en el empleo --43,6 por ciento--, poder tener un salario más alto --40,7 por ciento-- y que hubiera un ambiente de trabajo agradable --39,3 por ciento--.

Para los jóvenes, ser empleado en una empresa "no les aporta ventajas" actualmente. "Es menos estable de lo que era en el pasado y a diferencia del autoempleo, trabajar por cuenta ajena les impide llevar a cabo su propio proyecto personal, tienen menor flexibilidad y están sometidos a una jerarquía y unas normas que no les resultan atractivas o no les compensan y, frente a ser funcionarios, no les garantiza estabilidad", ha expuesto el director del 'XI Informe Young Business Talents'.

PESIMISTAS CON EL FUTURO LABORAL

El informe también ha señalado que la Generación Z de Andalucía se muestra "pesimista" con el futuro laboral. El 45,8 por ciento cree que el empleo empeorará en los próximos cincos años; el 31,2 por ciento piensa que la situación seguirá igual y un 23 por ciento opina que el empleo irá mejor. Unos datos por encima de la media nacional, donde el 44,2 por ciento de los jóvenes españoles cree que el empleo "irá a peor" en los siguientes años.

En cambio, aunque el futuro del empleo juvenil lo ven con pesimismo, el 63,5 por ciento de los jóvenes andaluces confía que conseguirán trabajo en menos de un año tras finalizar sus estudios.

Entre los factores que consideran más importantes para poder encontrar empleo destacan: el interés y las ganas de trabajar --59,9 por ciento--, la experiencia --49,4 por ciento--, tener un buen nivel de idiomas --47,3 por ciento-- y los conocimientos --45,7 por ciento--.

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Al preguntarles si cambiarían de país por trabajo, el 61,2 por ciento de los alumnos andaluces encuestados lo tiene claro y emigraría. A nivel nacional, el dato es ligeramente superior, pues el 64 por ciento de los jóvenes españoles se marcharía fuera. Aunque una gran mayoría se iría fuera de España a trabajar, este porcentaje ha bajado progresivamente en los últimos años, siete puntos porcentuales respecto al año anterior, mientras que en el año 2020 era el 82 por ciento de los jóvenes los que manifestaban que se irían fuera de nuestras fronteras.

Entre las razones por las que los jóvenes de Andalucía se irían a vivir fuera, la primera opción es por vivir una experiencia nueva --39,8 por ciento--, seguida de tener un mejor salario --29,8 por ciento--, por la falta de oportunidades en España --19,5 por ciento-- y para aprender idiomas --8,4 por ciento--. Entre los países de destino que les resultan más atractivos, lidera el ránking Estados Unidos --29 por ciento--, Reino Unido --15,7 por ciento--, seguido de Alemania --13,9 por ciento-- e Italia --11,2 por ciento--.

MEJOR PREPARADOS QUE SUS PADRES

Según los datos del informe, el 56,5 por ciento de los andaluces cree que su generación está más preparada que la de sus padres, dato ligeramente por encima de la media nacional --54 por ciento--, aunque se mantiene la tendencia a la baja de los últimos años. Además, el 72,9 por ciento de los jóvenes de Andalucía considera que va a tener una calidad de vida mejor que la de sus padres.

Respecto a la relación de los jóvenes andaluces y sus compañeros de clase con los profesores, el 90,9 por ciento opina que los docentes están bien tratados, mientras que el 6,6 por ciento considera que sufren faltas de respeto ocasionalmente, y un 2,4 por ciento piensa que no se respeta en absoluto a los profesores ni se les confiere autoridad.

LA UNIVERSIDAD, LA OPCIÓN PREFERIDA

Estudiar una carrera es la opción preferida entre los estudiantes andaluces para continuar cuando terminen los estudios actuales que se encuentran cursando, que comprenden ESO, Bachillerato, y formación profesional. Así lo manifiesta el 62,7 por ciento de los alumnos encuestados, por delante de estudiar un ciclo de formación profesional, elegido por el 16,7 por ciento de los jóvenes. Por otro lado, el 11,9 por ciento declara que todavía no sabe qué camino quiere seguir, el cinco por ciento se incorporará al mercado laboral, el 3,2 por ciento montará su propio negocio, y un 0,4 por ciento continuará con el negocio familiar.

A la hora de elegir una carrera, los principales factores considerados que tendrían en cuenta son la vocación, ya que el 76 por ciento elegiría la que le guste; la que tenga mayores salidas profesionales, con el 56 por ciento, y la que consideren que podrá ganar más dinero, una visión que comparte el 40 por ciento. Las carreras que más interés les despiertan son Empresas/Economía --32,7 por ciento--, Magisterio --26,4 por ciento--, Derecho --23,6 por ciento-- y Marketing y Publicidad --19,9 por ciento--.

Por otro lado, el informe ha recogido que siete de cada diez jóvenes andaluces creen que lo que están estudiando actualmente les servirá para su carrera profesional, aunque el 21 por ciento ha manifestado que en algún momento se han planteado abandonar los estudios y ponerse a trabajar.

El estudio también ha reflejado una clara demanda de mayor orientación práctica en la enseñanza, ya que nueve de cada diez jóvenes de Andalucía consideran necesaria la práctica en el aula para complementar la teoría, y prácticamente la totalidad -- el 96,1 por ciento-- valora el uso de simuladores empresariales como herramienta formativa.