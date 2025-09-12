Más de 30.000 velas iluminan este sábado el casco histórico de Baeza (Jaén)

Archivo - Uno de los espacios iluminados en el 'Renacimiento a la luz de las velas' 2024. - ABISC - Archivo

BAEZA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

Más de 30.000 velas iluminarán este sábado el casco histórico de Baeza (Jaén) con la finalidad de promocionar y poner en valor la riqueza monumental y cultural de esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Será con el evento 'Renacimiento a la luz de las velas', una iniciativa que promueve la Asociación Baezana de Industria, Servicio y Comercio (Abisc) con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, así como de Cruzcampo y Fundación La Caixa, además de empresas colaboradoras.

"Promete ser una noche inolvidable llena de historia, arte y tradición, todo bajo el resplandor de miles de velas", han destacado desde la organización. En este sentido, ha recordado que se han diseñado actividades paralelas, como música en directo, visitas guiadas, rutas teatralizadas, exposiciones o talleres, a lo que se suma la apertura de monumentos en horario nocturno.

Todas estas propuestas se podrán disfrutar en el ambiente "mágico" de las velas, que en esta octava edición llegará a más lugares de Baeza, ya que las zonas iluminadas se amplían a otros barrios como el del Salvador, los Descalzos, San Andrés o San Pablo.

Además, 'Renacimiento a la luz de las velas' contará, este mismo viernes, con un concierto inaugural a cargo de la artista malagueña Nuria Fergó. Está previsto a las 21,00 horas en el patio de la Antigua Universidad de la Santísima Trinidad.

Este evento supone una importante repercusión económica para la localidad, ya que atrae este fin de semana a miles de personas. Igualmente, sobresale por su carácter social, puesto que participan más de 800 personas de casi medio centenar de colectivos.

Entre ellas, se encuentran las que forman parte del equipo de voluntariado. Más de 40 personas "comprometidas, generosas y con muchas ganas de que todo brille" que "se encargarán de supervisar las zonas iluminadas durante la noche de este sábado.

En concreto, las velas estarán encendidas entre las 20,00 y las 2,00 horas. Para acceder a la zona delimitada del casco histórico es necesario entrada desde el inicio del evento hasta las 23,45 horas y, a partir de la medianoche, la entrada es libre.

En esta área es obligatorio por seguridad seguir los recorridos planificados por la organización; no así en las zonas de libre de acceso, extramuros, para las que tampoco se requiere entrada.