Archivo - Una integrante Correos llega a la mesa electoral para entregar los votos ejercido por este método, a 28 de mayo de 2023, en Sevilla, - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 300.520 andaluces residentes en el extranjero y distribuidos por 157 países de los cinco continentes podrán ejercer el derecho al voto en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, según los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

Este apartado del censo se ha reducido en 13.895 electores tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

Por provincias, el mayor descenso se produce en Granada, que pierde 3.878 electores residentes en el extranjero para la cita del 29N, seguida de Málaga, con 3.578, y Almería, con 3.350. Con cifras significativamente inferiores se sitúan Cádiz, con 1.077; Sevilla, con 925; Córdoba, con 451; Jaén, con 445; y Huelva, con apenas 271.

Argentina, con 65.966, es el país que concentra a más electores andaluces con derecho al voto este 29N pese a bajar en 8.127 tras el auto del TS sobre la Ley de Nietos, seguido por Francia, con 41.411, y Alemania, con 33.252. Con cifras inferiores se sitúan otros países iberoamericanos como Brasil, con 28.591 electores, y europeos, como Reino Unido, con 20.163.

Otras importantes colonias de electores andaluces se localizan en Estados Unidos, con 16.016; Suiza, con 13.863; Bélgica, con 10.338; México, con 7.091; Países Bajos, con 5.402; Cuba, con 4.353; Chile, con 3.779; Venezuela, con 3.623; Italia, con 3.361; Australia, con 3.342; Marruecos, con 2.842; Uruguay, con 2.610; Andorra, con 2.530; Colombia, con 2.470; y Ecuador, con 2.365.

En el extremo contrario se sitúan 17 países que registran un solo elector andaluz residente y con derecho al voto en los comicios generales de este 29 de noviembre, en concreto, Armenia, Moldavia, Montenegro, Benin, Reino de Esuatini, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Somalia, Antigua y Barbuda, Belice, Guyana, Santa Lucía, Maldivas, Mongolia, Nepal, Uzbekistán y Yemen.

Málaga es la provincia andaluza con mayor número de electores residentes en el extranjero, con un total de 70.659, seguida de Granada, con 58.678; Almería, con 50.003; Sevilla, con 42.870; Cádiz, con 34.107; Córdoba, con 20.534; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.088.