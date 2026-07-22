Más de 350 jugadores de 45 países participarán en el II Open Internacional de Ajedrez de Granada

Presentación del II Open Internacional de Ajedrez de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El II Open Internacional de Ajedrez de Granada se celebrará del 28 de julio al 2 de agosto en el Hotel Porcel Alixares y reunirá en la provincia a cerca de 350 jugadores procedentes de 45 países.

Organizado por el Club de Ajedrez Villa de La Zubia, el campeonato se ha consolidado, en tan solo dos ediciones, como uno de los principales torneos de ajedrez de España y el de mayor nivel competitivo del sur del país.

Durante la presentación, el diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha subrayado que "la Diputación de Granada apuesta por aquellos eventos que, además de fomentar la práctica deportiva, generan un importante retorno para la provincia, proyectan nuestra imagen a nivel internacional y convierten a Granada en un referente para la celebración de competiciones de primer nivel".

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez, ha destacado que "Andalucía es una tierra acogedora acostumbrada a ser sede de importantes eventos deportivos, desde la Junta de Andalucía apoyamos este tipo de eventos que promocionan el deporte, que tienen un retorno turístico, generen riqueza y fomenten la práctica deportiva".

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge Iglesias, ha señalado que "es muy significativo que un torneo que apenas alcanza su segunda edición reúna ya a cerca de 350 participantes y cuente con un importante nivel internacional".

LA COMPETICIÓN

La competición contará con 152 jugadores internacionales y una destacada representación de países de todo el mundo. Entre ellos sobresalen los 20 participantes franceses y los 18 jóvenes jugadores procedentes de India, una de las grandes potencias emergentes del ajedrez mundial.

Asimismo, el torneo reunirá a un total de 115 jugadores con títulos internacionales, entre ellos 13 Grandes Maestros, 3 Maestros Internacionales, 45 Maestros FIDE, una Maestra Internacional Femenina y ocho Maestras FIDE, además de otros candidatos y candidatas a título.

El número uno del ranking inicial será el Gran Maestro finlandés Tomi Nyback, con 2.601 puntos Elo, mientras que el Maestro Internacional español Daniel García Ramos partirá como el mejor clasificado entre los jugadores nacionales.

Todos ellos competirán por suceder en el palmarés al vencedor de la pasada edición, el neerlandés Liam Vrolijk.

La elevada calidad del cuadro de participantes confirma el crecimiento experimentado por el Granada Chess Open desde su incorporación al calendario oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) el pasado año.

Como muestra del nivel competitivo, el subcampeón de la edición de 2025, Bartlomiej Heberla, parte este año en el duodécimo puesto del ranking inicial, mientras que el argentino Francisco Fiorito, tercer clasificado el año pasado, ocupa la decimoséptima posición.

El torneo constará de nueve rondas disputadas a ritmo clásico, con partidas que podrán prolongarse hasta cinco horas.

Además, los encuentros más destacados serán retransmitidos en directo a través de internet, permitiendo que aficionados de todo el mundo sigan el desarrollo de la competición.

ACERCAR EL AJEDREZ

Junto al campeonato internacional, la organización ha preparado un amplio programa de actividades paralelas destinadas a fomentar la práctica del ajedrez y acercarlo a todos los públicos.

El 28 de julio tendrá lugar en la plaza Bib-Rambla una exhibición de ajedrez inclusivo que mostrará cómo este deporte permite competir en igualdad de condiciones a personas con discapacidad visual, movilidad reducida, mayores y niños.

Al día siguiente, el Gran Maestro Renier Castellanos protagonizará una sesión de partidas simultáneas frente a 15 aficionados en el mirador de San Nicolás, mientras que el 30 de julio la Plaza Nueva acogerá una velada nocturna de ajedrez por parejas, una modalidad que combina estrategia, coordinación y espectáculo en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

Además, los acompañantes de los participantes podrán disfrutar de un programa turístico diseñado para dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de Granada.

El C.A. Villa de La Zubia es el club con más deportistas federados de ajedrez en Andalucía, con 14 equipos federados en todas las categorías nacionales, regionales y provinciales.

En la temporada 2025, el primer equipo quedó 4º clasificado en 1ª División Nacional, y el segundo equipo (integrado 100% por jugadores de la tierra) quedó clasificado en las primeras posiciones de 2ª división nacional.

Ha sido el primer club en Andalucía en presentar un equipo formado íntegramente por jugadoras, visibilizando el ajedrez femenino.

Tradicionalmente organiza un torneo de ajedrez ritmo a ritmo lento en el puente de diciembre, que congrega a unos 100 jugadores principalmente de Andalucía, y este Open Internacional es un salto de calidad y de visibilidad del ajedrez granadino.