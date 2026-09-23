Más de 350 personalidades se solidarizan con Ariana Harwicz tras ser cancelada en el CULTUR ALH de Granada

Archivo - La escritora argentina Ariana Harwicz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 350 personalidades vinculadas a la literatura, el arte, el pensamiento y la cultura han firmado un manifiesto de solidaridad con la escritora argentina Ariana Harwicz tras la retirada de su invitación al Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR ALH de Granada.

La declaración defiende "la libertad de expresión y el pluralismo y rechaza que las posiciones públicas de un autor sean motivo para excluirlo de un encuentro cultural".

Entre los firmantes se encuentran del manifiesto figuran Fernando Savater, Margo Glantz, Piedad Bonnett, Óscar Tusquets, Andrés Trapiello, Cayetana Álvarez de Toledo y María Negroni.

Asimismo, firman el manigiesto Santiago Roncagliolo, Enrique Moradiellos, José Luis Pardo, Anna Caballé, Victoria Cirlot, Karina Sainz Borgo, Pola Oloixarac, Carolina Sanín, Zoé Valdés, Fernando Iwasaki, Santiago Kovadloff y Manuel Valls.

"Defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica", sostienen los impulsores del documento.

La adhesión se produce después de que la dirección del festival cancelara la participación de Harwicz, prevista para el 26 de septiembre en una conversación con el escritor Jesús Ortega titulada Oponerse al mundo.

La retirada de la invitación estuvo precedida por peticiones para reconsiderar su presencia debido a sus posiciones relacionadas con el rechazo al boicot cultural. La autora ha denunciado públicamente su exclusión pocos días antes del inicio del encuentro.

Frente a esta decisión, los firmantes reivindican el debate como respuesta a la discrepancia: "La respuesta democrática a una opinión, por controvertida que sea, es el diálogo, la pregunta, la discusión pública, nunca la expulsión del programa".

El manifiesto expresa asimismo preocupación por que se atribuyan a Harwicz posiciones que, según recoge la declaración, ella rechaza haber sostenido, o por que sus palabras circulen descontextualizadas sin darle la oportunidad de explicarse.

"La discrepancia política, por profunda que sea, no justifica la tergiversación, la descalificación personal ni la estigmatización", añade el texto. Los firmantes celebran que la Universidad de Granada se haya desmarcado de la decisión.

En un comunicado publicado el 19 de septiembre, la institución atribuyó la retirada de la invitación a la dirección del festival, aclaró que su equipo de gobierno no la había adoptado, aprobado ni respaldado y ha manifestado su desacuerdo con ella.

Asimismo, la institución mostró su compromiso con la libertad de expresión y de creación, el pluralismo y el diálogo. La declaración pide a la dirección del festival que explique con transparencia su decisión, reconozca el perjuicio causado y ofrezca a Harwicz una reparación pública adecuada, así como un reconocimiento del daño causado al debate público.

"Este comunicado no exige compartir las opiniones de Ariana Harwicz. Exige algo anterior: que nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias, y que ningún desacuerdo se convierta en una condena personal", han concluido firmantes.

La propia Ariana Harwicz ha publicado este miércoles a través de sus redes sociales que John Banville renuncia a ir al festival CULTUR ALH de Granada. "Basta de extorsión ideológica en la cultura", ha agregado la escritora.