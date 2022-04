Más de 40 cruces adornarán la ciudad de Granada en el tradicional Día de la Cruz

GRANADA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 41 cruces, 13 de ellas con barra, adornarán la ciudad de Granada en la celebración el próximo 3 de mayo de su tradicional Día de la Cruz, que vuelve a celebrarse en las calles y sin restricciones tras el paréntesis por la pandemia y que contará con un nutrido programa de actividades con el objetivo de que sea una "jornada festiva" para la que se activará además un dispositivo policial.

El inicio oficial de la fiesta será a las 12,00 horas en el patio del Ayuntamiento con la lectura del pregón oficial, que este año corre a cargo de la joven cantaora flamenca Alicia Morales, una de las voces actuales más personales del género, galardonada por su trabajo con el premio Miguel Hernández e investigadora del cante de La Niña de los Peines, gran referente del Concurso de Cante Jondo de 1922.

Precisamente, la conmemoración del centenario de aquel concurso protagonizará la cruz municipal instalada en la plaza del Carmen. Allí, desde las 13,00 a las 21,00 horas habrá música tradicional y actuaciones de diferentes grupos de baile flamenco de toda la ciudad que amenizarán la jornada, según ha explicado la concejala de Protección Ciudadana y Movilidad, Raquel Ruz.

Junto a la municipal, habrá un total de 40 cruces tradicionales repartidas por todos los distritos de la ciudad inscritas en el concurso con el que el Ayuntamiento premia las mejores cruces tradicionales. Serán seis en calles y plazas, once en patios, otras once cruces en escaparates y once cruces en centros escolares. Las barras quedan reservadas a las cruces que lo hayan solicitado, que cumplan con todos los requisitos solicitados y que no estén ubicadas en los barrios históricos, esto es, centro y Albaicín.

La explanada del Palacio de Congresos volverá a ser otro lugar de obligatorio paso durante la jornada, ya que a partir de las 19,00 horas dará comiendo la gala 'Vente por Sevillanas' organizada entre el Ayuntamiento de Granada y Radiolé, "una gran fiesta a la que están invitados todos los granadinos" y que contará con las actuaciones de Paco Candela, Las Soles, Manuel Orta, Somos del Sur, Manuel Berraquero, Los del Guadalquivir, Pitu, Son de Huelva, Cristian Guerrero, Fran Rivera, Jairo Cuevas, Javi Fernández y Antonio Fernando acompañados por los bailaores de la Escuela de Mariquilla, dirigida por Tatiana Garrido.

Por último, la Banda Municipal de Música de Granada ofrecerá un concierto en la plaza de las Pasiegas con el que culminará la celebración del Día de la Cruz, que se desarrollará oficialmente desde las 12,00 hasta las 22,00 horas.

El dispositivo especial contará con 151 agentes de la Policía Local y habrá varios grupos de control en zonas de especial afluencia, como son el Albaicín, Plaza Nueva, Campo del Príncipe, Ganivet, Plaza de las Pasiegas y Plaza de la Universidad. Además, los agentes controlarán la posible venta de alcohol a menores y habrá unidades de filtro especial por todo el perímetro del Albaicín para evitar el acceso de quien lleve bebidas alcohólicas, que serán "requisadas" para evitar los botellones.

El dispositivo especial también contempla unidades de caballería para controlar el acceso a la ciudad de todo aquel que lo haga a caballo y unidades de respuesta inmediata.

"Sabemos que, después de dos años sin cruces, la ciudadanía está deseando recuperar nuestras tradiciones, así que hemos diseñado un programa de actividades muy completo con un dispositivo de seguridad que nos va a permitir que podamos celebrar la fiesta con la máxima tranquilidad y en una jornada amable para el disfrute de toda la familia", ha remarcado Ruz.