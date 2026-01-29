Más de 40 psicólogos de emergencias atienden a familiares y profesionales por la tragedia de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Psicólogos del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED). - COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (COP-AO) ha trabajado mediante 41 de los miembros de su Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) con el Servicio 112 de la Consejería de Presidencia en los dispositivos activados primero a Adamuz y posteriormente, en Córdoba, Huelva y en el municipio de Aljaraque, ya que 27 de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero eran onubenses.

La actuación del GIPED, en contacto continuo con la Dirección General de Emergencias de la Junta, Jefatura de Protección Civil y el Servicio 112 Andalucía, ha supuesto cerca de 700 intervenciones psicológicas de emergencias, con una labor de coordinación compleja, en los cuatro espacios habilitados tanto con familiares y allegados de víctimas como con personal sanitario, protección civil, bomberos y de seguridad participante en la asistencia al accidente ferroviario en Adamuz, así como la labor de asesoramiento en el puesto de mando de la emergencia, tal como detalla el Colegio en una nota.

Tras la emergencia, el GIPED del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental ha sido requerido por el Servicio 061 de Andalucía y por el Ayuntamiento de Córdoba para dirigir y organizar debrifings psicológicos, que son procesos reflexivos, guiados y estructurados que se realizan después de una experiencia intensa para ventilar y compartir emociones. "Esta práctica está muy aconsejada para la salud psicológica del personal interviniente en las emergencias, incluidos los propios psicólogos".

Facilita la elaboración emocional del evento crítico a los profesionales con reacciones psicológicas fruto del estrés extremo y poder, además, detectar signos de riesgo y una necesidad de seguimiento en esos profesionales. Integrantes de Protección Civil, del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), bomberos y otros profesionales están recibiendo paulatinamente desde el pasado lunes la atención en debrifings psicológicos por parte del GIPED del COP-AO.

De forma desglosada, 24 psicólogos del GIPED del COP Andalucía Occidental han intervenido en los centros de apoyo e información a familiares de víctimas del accidente habilitados la primera noche en Adamuz, y durante los tres días siguientes en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, así como en el Instituto de Medicina Lega de la capital cordobesa.

Con cobertura las 24 horas del día mediante turnos y relevos programados, en los tres espacios la labor profesional de los psicólogos del GIPED se ha centrado en el acompañamiento e intervención a familiares durante el manejo de la incertidumbre y el proceso de recogida de muestras de ADN para posible identificación de víctimas y de comunicación de malas noticias, con personal profesional participante en la emergencia que haya necesitado atención psicológica, así como funciones de asesoramiento a gestores de la emergencia y de coordinación y organización de psicólogos/as procedentes otras entidades como Cruz Roja, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba y Renfe.

Otros once psicólogos del GIPED también han intervenido durante la asistencia de familiares, seres queridos y vecinos de personas fallecidas tanto al tanatorio de Huelva como al acto de despedida organizado en el Polideportivo del municipio onubense de Aljaraque. En estos espacios, las funciones del GIPED se han centrado en la contención emocional y sostenimiento emocional inmediato, reducción del impacto del dolor, el manejo del mismo y de reacciones disfuncionales como crisis de ansiedad, pánico, síncopes, así como conductas impulsivas.

Con profesionales de los grupos provinciales de Córdoba, Huelva, Sevilla y Cádiz, la cobertura de la atención psicológica en emergencias del GIPED del COP Andalucía Occidental se ha completado con otros 6 psicólogos/as organizados en turnos para las funciones de coordinación del dispositivo y asesoramiento en el puesto de mando donde concurren representantes de los diferentes cuerpos profesionales implicados en la situación de desastre y los gestores de públicos de la emergencia.

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental cuenta con Grupos de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres en las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, creados para dar una pronta respuesta a las necesidades de atención especializada de las víctimas y afectados/as por este tipo de situaciones. En la emergencia del accidente ferroviario de Adamuz, el GIPED ha contado con efectivos suficientes para la cobertura de las necesidades del servicio requeridas por 112 Andalucía y el Gobierno autonómico, además de haber preactivado a numerosos miembros de su equipo si la emergencia los hubiese requerido, cuya intervención finalmente no ha sido necesaria.

La intervención del psicólogo en emergencias, con formación específica en este ámbito, ayuda a manejar la incertidumbre, crisis agudas o fuertes sentimientos de desesperanza e indefensión que suelen aparecer. Además, puede ayudar a enfocar el inicio del duelo para que en un futuro no se convierta en un duelo patológico, y orientar pautas y estrategias de afrontamiento a medio y largo plazo.