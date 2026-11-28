Archivo - Votantes en un colegio electoral en una imagen de archivo - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

JAÉN 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 515.000 jiennenses podrán ejercer este domingo 29 de noviembre el derecho al voto en las elecciones generales, lo que supone 3.290 menos --un 0,6% menos-- en relación a los pasados comicios celebrados en julio de 2023, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 515.089 jiennenses, 14.581 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, en las que once partidos y coaliciones presentan candidaturas para elegir a cinco diputados por la provincia y otros ocho aspiran a lograr los tres senadores en liza.

Del total de electores jiennenses llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 22.197 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 23 de julio de 2023.

Jaén es la penúltima provincia andaluza por número de electores, sólo por delante de Huelva, que cuenta con 408.739. Del resto, Sevilla es la provincia que cuenta con mayor cifra de electores, en concreto, un total de 1.606.098; seguida de Málaga, con 1.289.447; Cádiz, con 1.041.137; Granada, con 787.255; Córdoba, con 648.361; y Almería, con 537.778.

En el mismo puesto, penúltima, queda Jaén entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, sólo por delante de Huelva, que cuenta con 9.088. La clasificación la lidera Málaga, con un total de 70.659, seguida de Granada, con 58.678; Almería, con 50.003; Sevilla, con 42.870; Cádiz, con 34.107; y Córdoba, con 20.534.

El censo de electores jiennenses residentes en el extranjero se ha reducido en 445 tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

354 COLEGIOS ELECTORALES Y 1.740 AGENTES

Por otra parte, los 97 municipios de Jaén contarán este domingo 29 de noviembre con un total de 354 colegios electorales, donde dispondrán de 870 mesas electorales integradas en total por 2.610 miembros (presidentes y vocales), que contarán con el apoyo de 442 representantes de la Administración del Estado.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Jaén un operativo integrado por 1.740 efectivos, en concreto, 341 agentes de la Policía Nacional, 1.014 de la Guardia Civil y 385 de las distintas policías locales.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 37% DE LOS VOTOS EN 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP ganó los comicios en la provincia de Jaén y logró dos diputados al Congreso con el 37,35% de los votos, seguido del PSOE también con dos escaños y un 36,29% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 14,76% de los votos, seguida de Sumar con el 7,25% de los votos que no le permitieron obtener escaño. Adelante Andalucía sólo concurrió en las anteriores elecciones generales por la provincia de Cádiz.

En aquellos comicios el PP logró tres escaños en el Senado por la provincia mientras que el cuarto fue para el PSOE.