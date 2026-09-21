Más de 60.000 jóvenes de Andalucía nacidos en 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026

Imagen de archivo del artista Guitarricadelafuente durante una actuación. - Kike Rincón - Europa Press

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 60.000 jóvenes andaluces nacidos en el año 2008 ya han solicitado el Bono Cultural Joven 2026. Por provincias, han sido 4.547 jóvenes de Almería, 9.192 de Cádiz, 5.521 de Córdoba, 6.310 de Granada, 3.366 de Huelva, 4.327 de Jaén, 10.778 de Málaga y 16.017 de Sevilla. En toda España, las solicitudes han superado la cifra de 300.000.

Según ha detallado el Ministerio de Cultura en una nota, se trata de la quinta edición de este programa que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año. Una cantidad que, por primera vez, puede destinarse no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales. Así, con la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de los jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol "más activo y participativo", el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades.

Por un lado, a través de la Modalidad 1 se pueden repartir los 400 euros de la ayuda entre áreas como Artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y medios de creación artística y material artístico (hasta 200 euros). Entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones, cursos en modalidad presencial sobre materias relacionadas con la cultura, festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales, instrumentos musicales, partituras musicales, cámaras fotográficas y programas informáticos orientados específicamente a la producción, creación y práctica creativa.

Además, las ayudas a través de esta modalidad se pueden repartir a Productos culturales en soporte físico (hasta 100 euros): libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas, videojuegos, discos de vinilo y CDs. Asimismo, a Consumo digital o en línea (hasta 100 euros): suscripciones a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, libros digitales, canciones o álbumes digitales a través de plataformas de venta de música, suscripción para descarga de archivos multimedia (incluyendo pódcast), cursos en línea sobre materias relacionadas con la cultura y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

Por otro lado, a través de la Modalidad 2 del programa se puede destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre: cursos y talleres de contenido cultural (en modalidad presencial y en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

Además, el Ministerio de Cultura está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para que el Bono Cultural Joven sea cada vez más accesible a los sectores de población más vulnerables. Su contribución permite ampliar la difusión de la actual convocatoria del Bono y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

SOLICITUDES

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web hasta el próximo 31 de octubre. Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono, la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España, o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada.

En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en toda España hay 561.459 personas con estas características. De ellas, 106.305 residen en Andalucía. Por provincias, son: 9.782 en Almería, 15.546 en Cádiz, 8.883 en Córdoba, 11.238 en Granada, 6.572 en Huelva, 7.097 en Jaén, 21.240 en Málaga y 25.947 en Sevilla.

Por último, es imprescindible obtener una de estas tres formas de identificación digital: Cl@ve con registro básico (que se puede solicitar y obtener por videollamada), Cl@ve con registro avanzado (de forma presencial y para quienes no hayan cumplido todavía los 18 años) o Certificado digital.

El trámite se puede realizar en nombre propio o a través de la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por el beneficiario. En estos casos, el libro de familia no es un documento acreditativo de la representación.

SOBRE EL BONO CULTURAL JOVEN

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos, 3.952 en toda España, 835 de ellos en Andalucía. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que cada beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

El Bono Cultural Joven está regulado por el Real Decreto, con vigencia indefinida, que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de marzo de 2023, a propuesta del ministro de Cultura. Cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda. En total, en estos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.