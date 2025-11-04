Más de 69 millones de euros impulsan la innovación en Córdoba gracias al apoyo del CDTI desde 2018

LUCENA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, ha destacado este martes que el Gobierno de España ha aportado a las empresas de Córdoba 69.829.399,57 euros en los últimos siete años, de modo que desde 2018, la provincia se ha posicionado como uno de los referentes andaluces en captación de fondos para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).

Esta apuesta por la modernización y la mejora competitiva de su tejido productivo ha sido posible gracias al apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En declaraciones a los periodistas en Lucena, López ha resaltado que la citada cifra en el municipio se traduce en casi 17,5 millones de euros en 30 ayudas dirigidas a once empresas de la localidad. La subdelegada en su visita a la empresa Keyter ha comprobado que esta ayuda del Gobierno cumple "dos objetivos primordiales, la fijación de la población al territorio y el fomento del empleo femenino en las localidades cordobesas".

Ambos objetivos, ha agregado, "complementan el desarrollo económico e industrial de nuestros pueblos". En particular, la aportación de Fondos CDTI dirigida a esta empresa lucentina es de 5.073.106,15 euros en siete diferentes proyectos desde 2018.

En estos últimos años, el CDTI ha aprobado proyectos en Córdoba que suman una inversión total de 101.012.970,42 euros, con una aportación directa de 69.829.399,57 euros a 165 propuestas en forma de ayudas parcialmente reembolsables, subvenciones a fondo perdido o financiación combinada, destinadas a impulsar la competitividad de las pymes y grandes empresas de la provincia.

SECTORES BENEFICIADOS

Los sectores que más se han beneficiado de estas ayudas abarcan desde la agroalimentación, uno de los motores económicos de Córdoba, hasta la biotecnología, la salud, las energías renovables, la transformación digital y la industria 4.0.

Esta diversificación sectorial refleja el potencial de innovación que caracteriza a la provincia y su firme compromiso con la transición hacia una economía basada en el conocimiento. Todos ellos no sólo contribuyen al avance tecnológico, sino que también generan empleo cualificado, fomentan la colaboración con centros de investigación y universidades y posicionan a Córdoba como una provincia puntera en innovación a nivel nacional.

El respaldo del CDTI se traduce en más oportunidades para las pymes cordobesas, que gracias a estas ayudas pueden acceder a financiación para materializar proyectos que, de otro modo, encontrarían barreras de entrada debido a su alto componente de riesgo tecnológico y financiero. Este impulso es fundamental para garantizar la competitividad de la economía local y su capacidad para competir en mercados cada vez más globalizados.

En palabras de la subdelegada del Gobierno, "la apuesta por la innovación es clave para transformar el modelo productivo de nuestra provincia", a lo que ha añadido que "las ayudas del CDTI permiten situar a Córdoba en el mapa de la I+D+i española y consolidar un ecosistema innovador sólido y sostenible".

SUBVENCIONES APROBADAS EN 2025

En lo que va de año 2025, el CDTI ya ha aprobado nuevas líneas de financiación que suman un total de 5.316.801 euros, de los cuales el estado aportará 3.770.321,91 euros, distribuidos entre diez proyectos empresariales. Estas nuevas ayudas refuerzan la continuidad de la estrategia de innovación provincial y permiten a las empresas cordobesas dar el salto a proyectos de mayor envergadura y complejidad tecnológica.

Además, estas subvenciones tienen un efecto multiplicador sobre la economía local, dado que generan empleo de calidad, fortalecen la red de proveedores y favorecen la transferencia de tecnología desde los centros de investigación hacia el tejido empresarial.

Este flujo de conocimiento es esencial para afrontar retos globales como la digitalización, la sostenibilidad y la transición energética. De cara a los próximos meses, se espera que nuevas convocatorias permitan seguir ampliando el número de proyectos beneficiados, consolidando a Córdoba como un referente de innovación dentro de Andalucía y España.

EL CDTI

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuya misión es promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

El CDTI ofrece apoyo integral a empresas innovadoras mediante financiación, asesoramiento técnico y apoyo a la internacionalización, contribuyendo así a la mejora de la competitividad del tejido empresarial y al progreso económico y social del país.