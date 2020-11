Más del 70 por ciento de los chiringuitos de la costa de Granada adelanta el fin de la temporada por el Covid-19

GRANADA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más del 70 por ciento de los chiringuitos de la Costa Tropical de Granada, que suelen permanecer buena parte del año abiertos, han adelantado el fin de la temporada ante las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus y la falta de suficientes clientes para seguir con su actividad sin sufrir pérdidas.

El 30 por ciento restante ha decidido "aguantar un poco más a la espera de las decisiones previstas para el próximo día 9" por parte de la Junta de Andalucía, según ha informado en una nota el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo.

"Ya no podemos más. No tenemos clientes suficientes para abrir las puertas y que no nos supongan pérdidas. Necesitamos que los trabajadores regresen al ERTE porque no podemos seguir así para nada, en un año que ya damos por finalizado", afirma Trujillo, quien augura que las restricciones actuales "irán a peor" y por eso la mayor parte del sector ha decidido cerrar.

A pesar de los datos, el también presidente del colectivo de Empresarios de Playas Costa Tropical se muestra optimista pues "el verano ha sido menos malo de lo temido, pero no ha sido bueno".

"Este tiempo de cierre nos servirá para descansar, reorganizar nuestros negocios, solucionar la situación de nuestros trabajadores y plantearnos nuevos retos de cara a una próxima temporada que esperamos sea estupenda y llena de salud y vida, algo que todos estamos deseando recuperar cuanto antes pero de forma segura", concluye Trujillo.