Más de 800 plazas ocupadas en el dispositivo municipal abierto en junio en la ciudad de Jaén por las altas temperaturas

La concejala Ángeles Díaz - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial frente a las altas temperaturas habilitado por el Ayuntamiento de Jaén ha registrado 803 plazas ocupadas desde su apertura el pasado 18 de junio. El recurso, que permanece operativo las 24 horas del día, está dirigido a personas en tránsito, personas mayores, familias y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz, ha destacado que este año el Ayuntamiento ha adelantado la apertura del dispositivo "permitiendo así anticipar la respuesta desde el inicio del periodo de mayor riesgo y reforzar la capacidad de atención durante toda la campaña estival".

De esta forma, ha recordado que el dispositivo municipal permanece abierto de forma ininterrumpida, prestando especial atención durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzan sus máximos y aumentan los riesgos para la salud de las personas más vulnerables.

Los datos de ocupación reflejan un uso constante del dispositivo a lo largo de toda la campaña, con una demanda sostenida que se incrementó durante los periodos de mayor intensidad del calor y que ha continuado durante los primeros días de agosto, lo que pone de manifiesto la necesidad de mantener este recurso activo mientras persistan las altas temperaturas.

Además de alojamiento, el dispositivo ofrece una atención integral que incluye pernocta, manutención, servicios de higiene personal, consigna para la custodia de pertenencias y acompañamiento profesional, todo ello desde un modelo de atención centrado en la persona, "adaptando la intervención a las necesidades individuales de cada usuario y garantizando una atención digna y de calidad", ha subrayado.

Para garantizar el correcto funcionamiento del servicio, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo con personal, monitores, servicio de cocina y vigilancia, asegurando una atención continuada durante toda la campaña.

Asimismo, las entidades sociales han utilizado 303 plazas del dispositivo municipal, consolidando este recurso como un apoyo para la red de atención social de la ciudad. En este sentido, Díaz ha señalado que se ha evolucionado hacia un modelo en el que "el Ayuntamiento pone sus instalaciones y recursos al servicio de una respuesta coordinada con las entidades sociales y con los servicios que atienden a las personas más vulnerables".

La edil, además de subrayar que el dispositivo se está desarrollando "sin incidencias", ha destacado la coordinación mantenida durante toda la campaña con la Policía Local y con el técnico municipal de Emergencias y Protección Civil, cuya colaboración ha permitido ofrecer una respuesta "ágil y eficaz" durante los episodios de altas temperaturas.