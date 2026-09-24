El BOJA publica la convocatoria de las oposiciones de Canal Sur para cubrir 228 plazas

El director general de RTVA, Juan de Dios Mellado, y el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, atienden a los medios - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este jueves las bases de la convocatoria de oposiciones a Canal Sur Radio y Televisión para cubrir 228 plazas. Tras más de 20 años, no se convocaba un proceso de oposiciones de estas características, lo que supone "un hito importante" para la Radio y Televisión de Andalucía. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOJA y estarán disponibles en la web de Canal Sur.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado en una nota de prensa que se trata de "una convocatoria histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA que permitirá dar estabilidad y mejorar las condiciones en las que desarrollan su trabajo", al mismo tiempo que ha destacado que "este hito supone también un paso decisivo para la organización que permitirá reforzar los objetivos de esta empresa pública, de la mano de todos sus profesionales, que cada día son un ejemplo de vocación y servicio público y que realizan un trabajo excepcional para llevar la información de nuestra tierra a todos los andaluces".

A finales de julio, la mesa de contratación acordó las bases del proceso para la cobertura de esas 228 plazas de personal laboral fijo, al igual que lo temarios correspondientes a los distintos puestos de trabajo. Esta convocatoria, permitirá dar estabilidad y fijeza a 228 plazas; facilitar el retorno de personas en situación de excedencia; ofrecer oportunidades de traslado definitivo al personal fijo; impulsar la promoción interna; abrir posteriormente el proceso de concurso-oposición libre; y generar nuevas bolsas de trabajo vinculadas a la promoción interna y a las oposiciones.

Las plazas corresponden principalmente a las bajas producidas durante varios ejercicios anteriores. Además, el proceso anticipa la cobertura de 38 plazas asociadas a futuras bajas, cuya formalización definitiva en la fase de concurso posición libre se producirá tras la obtención de las autorizaciones correspondientes. El procedimiento se desarrollará de forma sucesiva en cuatro fases, como está previsto en el convenio colectivo: reingreso de excedencias; concurso de traslados definitivos; promoción interna; y concurso-oposición libre.

Después de la aprobación de las bases por el Consejo de Administración, el miércoles 9 de septiembre y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se inicia la fase de reingreso de excedencias. Las plazas disponibles para la siguiente se actualizarán una vez concluida cada etapa. La culminación de este proceso constituirá "un hito para RTVA y Canal Sur, no sólo por su impacto en la estabilidad y el desarrollo profesional de la plantilla, sino también porque contribuirá a reforzar la actividad de la organización y a avanzar en la consecución de sus objetivos empresariales de servicio público".

El director general de Canal Sur Radio y Televisión-RTVA, Juande Mellado, considera que se logra un hito para seguir avanzando en el futuro de Canal Sur y valoró que esta histórica convocatoria nace del consenso con todos los sindicatos. La convocatoria completa se puede consultar en el enlace https://juntadeandalucia.es/boja/2026/186/22 Asimismo, RTVA Canal Sur ha habilitado un espacio para informar sobre todo al que se puede acceder en el enlace https://www.canalsur.es/rtva/transparencia/oposiciones-canal....