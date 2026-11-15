Los más pequeños de Alhendín (Granada) se adentran en las tradiciones del otoño con actividades impulsadas por las ampa

Una de las actividades sobre las tradiciones del otoño. - AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN

ALHENDÍN (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

Los vecinos más pequeños de Alhendín (Granada) se han adentrado en las tradiciones más características del otoño a través de distintas actividades impulsadas en los colegios por las asociaciones de madres y padres (ampa) del municipio.

Por sexto año consecutivo, con la llegada de esta estación, las ampa han organizado esta actividad en los centros educativos donde estudian sus hijos con la colaboración del Ayuntamiento. El primero en desarrollarla ha sido el Montevive y el próximo día 23 lo hará el Sagrado Corazón, según ha informado este domingo en una nota el Consistorio.

De este modo, se han organizado jornadas en las que se han mostrado al alumnado cuáles son los productos habituales de esta época para consumir, todo con juegos y charlas.

A la primera jornada han acudido los concejales de Medio Ambiente y Agricultura, Cristian García; de Servicios Sociales y Familia, Sabina González, y de Educación, Paula Raya, quienes han contribuido en acercar una de las costumbres más emblemáticas, como es la preparación de la castaña que tradicionalmente se consume en jornadas de campo.

Sartén en mano, el edil ha mostrado al alumnado cómo se asan las castañas, uno de los productos más consumidos en esta época, tiempo para compartir entre familias y amigos y cuyas tradiciones "no deben perderse".

García ha recordado que esta y otras costumbres son una "seña de identidad" en Alhendín, que junto a las Ampa intentan mantener viva cada otoño. Por ello, ha agradecido a las asociaciones de padres y madres la labor que realizan cada otoño con estas actividades, "consolidadas en los centros educativos" y con las que se apuesta "por el arraigo de quienes hacen el día a día de Alhendín".