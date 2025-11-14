Mayoral (PSOE) critica que el Gobierno andaluz del PP tenga "asfixiado" al personal sanitario de Nueva Carteya (Córdoba)

NUEVA CARTEYA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha criticado este viernes que el Gobierno andaluz del PP "tenga completamente asfixiado" al personal del Centro de Salud de Nueva Carteya (Córdoba), "al tener cubiertas sólo el 50% de las plazas asignadas, lo que traduce en sólo dos médicos de Familia de los cinco facultativos que tendrían que trabajar en el consultorio y tres de las cinco enfermeras con plazas habilitadas en la localidad".

Según ha informado el PSOE en una nota, un médico del centro ha corroborado estos datos y ha animado a los vecinos a reivindicar sus derechos y secundar las protestas, porque "este recorte influye negativamente en la calidad asistencial y satura las urgencias, que suman hasta un centenar de pacientes por turno".

A este respecto, Mayoral, que ha estado acompañado por la secretaria general del PSOE en el municipio, Manuela Jiménez, ha lamentado que "el desmantelamiento de la sanidad pública por parte del Gobierno de Juanma Moreno (PP) repercuta especialmente en los vecinos del ámbito rural, donde los recortes y falta de medios materiales y humanos son más graves y hacen que las citas para ir al médico de cabecera en Nueva Carteya, por ejemplo, se vayan a tres semanas, porque los facultativos que hay no dan abasto".

El diputado socialista ha señalado que Nueva Carteya es uno más "del medio centenar de pueblos de la provincia que carecen de pediatra, y que también sufre las consecuencias del caótico servicio de traslados hospitalarios denunciado por pacientes y los propios trabajadores".

Mayoral y Jiménez, que han recibido el apoyo del personal sanitario del centro en sus denuncias públicas, también se han hecho eco el caso de una paciente del municipio con cáncer, "a la que el SAS asignó la mamografía de otra mujer realizada en el Hospital Infanta Margarita de Cabra".

El diputado ha afirmado que este error "es un eslabón más de la cadena de desastres en sanidad del Gobierno del PP en los siete años que lleva en San Telmo" Juanma Moreno, y ha agregado que la crisis del cribado del cáncer de mama "es sólo la punta del iceberg de todo el daño infligido por el saqueo de la sanidad pública y el desvío de hasta 4.600 millones de euros a la sanidad privada".

En este sentido, Mayoral ha subrayado que "el modelo del PP es el de la privatización y hacer de los derechos ciudadanos un negocio lucrativo para unos pocos, y eso lo vemos en la sanidad, pero también en la educación y en la dependencia", ha concluido.