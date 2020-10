Médicos andaluces protestan ante la "insostenible" situación por el Covid y para "velar" por la seguridad de pacientes

Este martes comienza una huelga estatal cuyo seguimiento en Andalucía este primer día ha sido del 1,62%, según la Consejería de Salud

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado desde este martes, 27 octubre, una huelga indefinida de médicos a nivel nacional, que se repetirá los últimos martes de cada mes, y que a nivel andaluz ha tenido, según las cifras aportadas por la Consejería de Salud y Familias, un 1,62% de seguimiento entre los más de 15.000 médicos de la región.

Por provincias, Almería (1,83%), Cádiz (2,37%), Córdoba (0,99%), Granada (1,36%), Huelva (5,13%), Jaén (0,46%), Málaga (0,99%) y Sevilla (1,61%), según la información facilitada por la Junta a Europa Press. Por su parte, CESM ha cifrado el seguimiento en torno al 85 por ciento en el conjunto del país.

Desde el CESM han indicado que "este paro indefinido se produce por la situación insostenible por la que atraviesan los médicos en esta llamada segunda ola de la pandemia mundial por coronavirus". "La primera envestida se sobrellevó como se pudo gracias al trabajo y el esfuerzo de los profesionales, pese a perder más de 65 compañeros por el camino que primaron la atención a los pacientes por encima de su propia seguridad. Las graves carencias que afectaban al sistema sanitario se hicieron patentes entonces y tras apenas dos meses de tregua no sólo no se han tomado medidas que las subsanen, sino que se ha procedido a desmantelar el sistema como lo conocíamos hasta ahora", han lamentado.

A juicio del CESM, el "desprecio" que han sufrido los médicos por parte de los responsables de la Administración ha quedado "patente" en estos "difíciles meses" de pandemia por el Covid-19, donde pese a "innumerables" peticiones de reunión, el Ministerio de Sanidad ha hecho "oídos sordos" a las mismas.

Esta huelga, prosiguen, es una llamada de auxilio secundada por toda la profesión médica, pero también tiene como objetivo velar por la seguridad de los pacientes, que tras la aprobación del Real Decreto Ley 29/2020 van a ver cómo son atendidos por médicos sin la titulación de especialista necesaria para trabajar en el Sistema Nacional de Salud (SNS) o, incluso, por especialistas de otras especialidades, "denostando la Medicina Familiar y Comunitaria, colapsada desde hace meses".

Además, el "decretazo" supone el "golpe definitivo" para provocar el hundimiento del sistema de formación especializada que rige con éxito en España desde 1995, ha señalado el sindicato, que ha avisado de que la "llave para desconvocar este paro indefinido" está en poder de la Administración.

Por su parte, 'Basta ya Andalucía' ha destacado que alrededor de una centenar de médicos de atención primaria y hospitalaria se han manifestado ante la Subdelegación del Gobierno en Málaga, para añadir que seguirán apoyando los parones previstos los últimos martes de cada mes, una protesta que se ha previsto así porque "una huelga indefinida diario no la aguanta el sistema sanitaria en los actuales circunstancias", aseguran a Europa Press desde esta plataforma, toda vez que han precisado que la atención en el caso del Covid "es como un día normal".

LA CONDICIONES "PONEN EN RIESGO LA SALUD DE LOS PACIENTES"

Al final de la concentración en Málaga se ha leído un manifiesto sobre los motivos para esta huelga, entre ellos, unas condiciones laborales que consideran "deplorables", con "jornadas de trabajo interminables, de 24 horas, demasiadas veces sin descanso alguno", algo que "además de socavar nuestra salud, pone en riesgo a aquellos a los que atendemos cuando estamos demasiado cansados porque no es que nos podamos equivocar en los conocimientos que podamos transmitir, es que nos podemos equivocar en actuaciones que ponen en riesgo la vida y la salud de los pacientes que atendemos".

Además, protestan por una "sobrecarga de trabajo insoportable en numerosos puestos", y añaden que en los quirófanos el cirujano "tiene que parar para que limpien entre cada operación y para anestesiar, en las consultas no. Por eso hay esas listas de espera tan desmesuradas para operarse y para consulta, no, y en atención primaria encima nos imponen que la cita sea para ya, sea urgente o no, sea importante o sea una banalidad que ni siquiera necesite atención médica o simplemente ni sea de nuestra competencia". "Nos revientan la mente y también la salud debido al cansancio, el estrés y el hartazgo", añaden.

Igualmente, en el manifiesto recogen que "no nos reconocen que somos una profesión de riesgo". "Tenemos riesgos psicológicos evidentes. Soportamos una intensidad emocional y con una frecuencia tal que no soporta ninguna otra profesión. Todos los días estamos en contacto y acompañando en el dolor, la enfermedad y la muerte, y con el temor de las consecuencias de nuestros errores", manifiestan.

Añaden, igualmente, que tienen "riesgos biológicos indiscutibles". "Ni siquiera viendo cómo arriesgamos nuestra vida, cuántos miles de contagiados llevamos, cuántos ingresados en hospitales y en UCI y cuántos muertos de entre los médicos nos protegen adecuadamente", lamentan, para agregar que "ha costado muertos que se decidan a facilitarnos los suficientes y adecuados equipos de protección, y todavía escasean o nos racanean en muchos servicios la cantidad necesaria, como si el valor del ahorro estuviera por encima del valor de nuestras vidas".

"Ni siquiera reconocen la penosidad de nuestro trabajo por el exceso de horas realizadas en las guardias, o enfundados en EPIs, o por las horas empleadas fuera del trabajo para mantener nuestra competencia", aseguran, al tiempo que apuntan que "nuestro trabajo es penoso, peligroso y rodeado de tóxicos y debería conllevar bonificaciones para una jubilación más precoz, que nos niegan".

Y el colmo que remata la situación, subrayan, es la decisión del Gobierno central materializada en el Real Decreto Ley 29/2020 y refrendada en el Parlamento por los partidos afines de "anular el valor del conocimiento de las especialidades médicas; anular nuestra voluntad y opinión para que estemos a su disposición absoluta para movernos de puesto como si no hubiésemos dado todo lo razonable y más durante la primera oleada sin que nos obliguen; despreciar al máximo a los médicos de atención primaria y establecer que enfermeros de hospitales puedan hacer nuestro trabajo en los centros de salud", algo "fuera de toda lógica y de toda normativa vigente", que "legaliza el intrusismo profesional de una forma descabellada y sumamente peligrosa".

"Centran todo el esfuerzo de control de la pandemia y de lo que no es pandemia en los profesionales de la sanidad pública, mientras permiten que la privada siga su camino, el cual comprende absorber a todos los médicos que huyen y seguirán huyendo de la pública escapando de las condiciones abusivas, la precariedad y los bajos sueldos", afirman.

Por su parte, el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha asegurado que "comparte todas las reivindicaciones de la huelga" y que "apoya a todos los facultativos" que la hayan secundado, mientras que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) considera "justificados" los motivos para plantear estas movilizaciones y se pronuncia en favor de "un sistema de salud al que se dote por fin de las condiciones necesarias de calidad que garanticen la salud y la seguridad de profesionales y pacientes".