Medina Azahara se despide de los escenarios después de más de cuatro décadas el 17 de octubre en La Axerquía de Córdoba

CÓRDOBA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Axerquía de Córdoba acogerá en 2026 dos citas musicales muy esperadas que consolidan a Córdoba como referente cultural y musical. Medina Azahara y Antoñito Molina protagonizarán dos conciertos únicos, con propuestas muy distintas, pero cargadas de emoción y significado para el público cordobés a cargo de la promotora Eternidad Eventos.

Según destacan desde la promotora, el 17 de octubre de 2026, el Teatro de la Axerquía vivirá un momento histórico con el último concierto en Córdoba de Medina Azahara, dentro de su gira de despedida. La banda de rock andaluza, referente indiscutible de la música española y orgullo de su ciudad natal, pondrá fin a más de cuatro décadas de trayectoria con un espectáculo que recorrerá los grandes himnos que han marcado a varias generaciones. Será una cita cargada de simbolismo, emoción y homenaje a una banda que forma parte de la identidad musical cordobesa.

Previamente, el día 5 de junio de 2026, Antoñito Molina llegará a Córdoba con su fin de gira 'Mis últimos me prometo', para poner el broche final a esta magnífica etapa que ha vivido el cantante, en un concierto donde la cercanía, la emoción y las letras cargadas de sentimientos serán las grandes protagonistas.

El artista gaditano, una de las voces más queridas del panorama actual, ofrecerá un directo íntimo y enérgico, repasando los temas que lo han convertido en un fenómeno de conexión con sus fans, en una noche pensada para cantar, disfrutar y compartir.

Ambos conciertos, con entradas en la web 'https://eternidadeventos.com/', están organizados por Eternidad Eventos, promotora que apuesta por "una programación de calidad y por acercar a la ciudad espectáculos de primer nivel, reforzando el papel de Córdoba como uno de los escenarios clave de la música".