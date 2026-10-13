Medio millar de cofrades inician el curso de formación de la Diócesis de Córdoba

Foto de familia del profesorado y el alumnado asistente, en la sede de Córdoba, a la primera sesión del Plan Diocesano de Formación para miembros de hermandades y cofradías. - Diócesis de Córdoba

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Diocesano de Formación para miembros de hermandades y cofradías comenzó el pasado sábado, 10 de octubre, con la participación de 527 alumnos distribuidos entre sus tres sedes, con cerca de 300 en Córdoba, más de 170 en Lucena y más de 60 en Pozoblanco, celebrándose la primera jornada en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez de Córdoba, el Centro de Orientación Familiar San Juan Pablo II de Lucena y el Colegio Salesiano San José de Pozoblanco, respectivamente.

Según ha informado la Diócesis de Córdoba en una nota, desde primera hora, los participantes fueron recibidos por los coordinadores y voluntarios de cada sede, quienes realizaron la entrega de las acreditaciones y del material preparado para el seguimiento del curso, comenzando la jornada con el mensaje de bienvenida del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, dirigido especialmente a los hermanos y miembros de las hermandades y cofradías participantes, en una primera sesión en la que se abordaron materias diversas y complementarias, como 'Coherencia Fe-Vida', 'Iniciación a los Evangelios', 'Los dogmas mariológicos', 'Hermandad-Parroquia-Diócesis', 'La piedad popular' y 'Evangelizar a través del arte'.

Uno de los elementos distintivos del Plan es la composición de su claustro, formado por sacerdotes, profesores y profesionales de diferentes ámbitos, todos ellos vinculados estrechamente a la realidad de las hermandades y cofradías. Junto a su preparación académica y profesional, los docentes aportan una amplia experiencia cofrade, adquirida durante años de pertenencia, compromiso y servicio en sus respectivas corporaciones. Muchos de ellos han desempeñado cargos en juntas de gobierno y otras responsabilidades pastorales, formativas, organizativas y de gestión.

El Plan ofrece un itinerario que integra contenidos religiosos, pastorales y prácticos, con el propósito de ayudar a los cofrades a profundizar en su fe y trasladar lo aprendido a la vida y al servicio de sus respectivas corporaciones.

La importante acogida alcanzada pone de manifiesto el interés de las hermandades y cofradías de todo el territorio de la Diócesis de Córdoba por disponer de una formación sólida, accesible y adaptada a su realidad. Por su parte, la Delegación diocesana ha querido agradecer la respuesta a esta iniciativa, en forma de curso, que continuará durante los próximos meses con nuevas sesiones en las tres sedes y con el acompañamiento de una plataforma digital, en la que los alumnos encontrarán los materiales, contenidos y bibliografía seleccionados por el profesorado.