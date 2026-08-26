Melilla nombra al rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, 'Melillense del Año 2026'

Melilla nombra al rector de la UGR, Pedro Mercado, 'Melillense del Año 2026' - UGR

GRANADA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Melilla, a propuesta del presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ha aprobado la designación de Pedro Mercado Pacheco, rector de la Universidad de Granada, como 'Melillense del Año 2026'.

Así lo ha dado a conocer la UGR en un comunicado, en el que señala que este nombramiento valora el compromiso del rector con el desarrollo universitario de la ciudad. La portavoz del Gobierno, Fadela Mohatar, ha destacado "la decisiva contribución, desde su institución académica, para consolidar el futuro universitario, social, cultual y económico de Melilla".

Por su parte, el consejero de Universidad, Jesús Romero, ha subrayado que Pedro Mercado ha situado al Campus de Melilla "entre sus prioridades de gestión y gobierno" y lo ha calificado como "hombre de Estado".

La UGR destaca que el Ejecutivo melillense recalca el lazo histórico de la ciudad autónoma con la Universidad de Granada, que se remonta a décadas atrás, y el impacto de la UGR en el entorno, más allá del ámbito académico. En este sentido, el Gobierno de Melilla enfatiza en la repercusión social, económica y cultural que supone la presencia de la institución universitaria.

El consejero Jesús Romero también ha agradecido al rector la apuesta constante por mejorar el Campus melillense, "optimizando su desarrollo y sus capacidades tecnológicas, de innovación e investigación". En este sentido, el responsable de Universidad en la ciudad autónoma ha reconocido la llegada del nuevo Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial como un hito. Además, ha hecho mención al reciente artículo publicado por Pedro Mercado, en el que el rector exige para Ceuta y Melilla la atención que merecen a nivel nacional y europeo.

El acto de entrega de este reconocimiento está previsto para su celebración el próximo 2 de septiembre.