El mercadillo de Jaén se traslada temporalmente al Bulevar con motivo de la Feria de San Lucas

Archivo - Mercadilllo de Jaén en el Bulevar. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Sep. (EUROA PRESS) -

El tradicional mercadillo de los jueves en Jaén cambiará temporalmente de ubicación desde esta semana con motivo de la celebración de la Feria de San Lucas y de los trabajos de preparación y desmontaje en el recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera.

De este modo, se celebrará en la zona del Bulevar --concretamente en las calles Canarias, Federico Mayor Zaragoza y Abogado de Oficio-- a partir de este jueves y durante los días 24 de septiembre, 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre.

Una vez finalizado este periodo, el mercadillo recuperará su emplazamiento habitual en el recinto ferial a partir del jueves 12 de noviembre, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

Como es habitual, las personas usuarias podrán acceder a la zona del Bulevar mediante las distintas líneas del transporte público urbano con servicio hasta este barrio, facilitando así el acceso a esta cita semanal de venta ambulante.