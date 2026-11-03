La Mesa del Parlamento recibe los Presupuestos para 2027 e inicia su tramitación

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, entrega a Ana Mestre el proyecto de Ley de Presupuestos de 2027, junto al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento andaluz, presidida por Ana Mestre, ha recibido el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2027, remitido por el Consejo de Gobierno, que lo aprobó el pasado viernes.

La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha hecho entrega del documento a la presidenta de la Cámara en un acto al que también ha asistido el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.

Con esta recepción, la Cámara inicia la tramitación parlamentaria de las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio.

El proyecto presentado por el Ejecutivo andaluz asciende a 54.716 millones de euros, lo que representa un incremento del 6 % respecto al presupuesto de 2026.

Las cuentas recogen las previsiones de ingresos y las dotaciones destinadas a financiar los servicios públicos y las actuaciones de la Administración autonómica durante 2027.

Las comparecencias de los consejeros en comisiones del Parlamento para presentar las partidas presupuestarias de sus respectivos departamentos se desarrollarán desde este martes y hasta el jueves.