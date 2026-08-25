Se mete por el balcón de la casa de su hermana en Maracena (Granada) y la agrede tras una disputa por un teléfono móvil

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Maracena. - FB POLICÍA LOCAL MARACENA - Archivo

GRANADA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la ciudad granadina de Maracena tras colarse por el balcón, rompiendo la ventana, en la casa de su hermana, a la que después agredió en una pelea originada por desavenencias por la compra de un teléfono móvil.

En este sentido ha informado la Policía Local de la localidad del Área Metropolitana, que señala que el ahora detenido, tras una discusión por la compra de un móvil, escaló este pasado lunes hasta el balcón de la vivienda, rompió una ventana y entró sin su consentimiento.

Una vez dentro de la vivienda, se apropió del móvil y comenzó una pelea en la que causó lesiones a su hermana, en principio, leves. Fue en ese momento en el que un alertante avisó a la Policía Local de Maracena de lo sucedido.

Los agentes municipales detuvieron al varón por presuntos delitos de allanamiento de morada, lesiones y daños en una intervención que realizaron conjuntamente con la Guardia Civil.