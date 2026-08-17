Metro de Granada revisa instalaciones por el seísmo y Alcázar Genil no está accesible a personas con movilidad reducida

Archivo - El metro en la estación de Alcazar Genil - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metro de Granada se encuentra en proceso de revisión de sus distintas instalaciones y ha comunicado que la estación soterrada de Alcázar Genil, en la capital, no es accesible temporalmente para personas con movilidad reducida (PMR).

En este sentido ha informado este medio de transporte a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, que recuerda que las estaciones más próximas a la referida de Alcázar Genil son las de Hípica y Recogidas, también en la capital granadina.

Al igual que otras infraestructuras, inmuebles y servicios de la ciudad de Granada y otros municipios del cinturón metropolitano, Metro de Granada ha optado por la revisión de sus instalaciones tras el terremoto de magnitud 4,8 del pasado sábado para evaluar su estado y prevenir cualquier situación de riesgo.