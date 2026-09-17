La Mezquita-Catedral acoge la exposición 'El Señor me dio... El legado de San Francisco en la Diócesis de Córdoba'

Autoridades en la inauguración en la Mezquita-Catedral de la exposición conmemorativa enmarcada en los actos del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís (1226-2026). - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba y la Familia Franciscana de la Diócesis han promovido una exposición conmemorativa enmarcada en los actos del VIII Centenario del Tránsito de San Francisco de Asís (1226-2026). La muestra ha abierto sus puertas al público este miércoles y se prolongará hasta el día 25 de octubre de 2026. El espacio designado por el Cabildo para albergar esta cita cultural es la ampliación de Almanzor de la Mezquita-Catedral.

Bajo el título 'El Señor me dio... El legado de San Francisco en la Diócesis de Córdoba', la exposición propone un recorrido profundo y emotivo por la huella histórica de la orden en el territorio diocesano. Tomando como hilo conductor el propio testamento del santo, el discurso expositivo subraya la influencia de su carisma en la Iglesia local a través de una cuidada selección de pinturas, esculturas, obras de orfebrería y piezas devocionales. La organización y diseño de la muestra han sido encomendados como comisario a Alfonso M. Muñoz Rodríguez, licenciado en Historia del Arte y Máster en Museología.

Para la articulación de este valioso fondo patrimonial, el proyecto ha contado con la generosidad y el préstamo de obras del propio Cabildo Catedral, la Parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdoba, así como de un gran número de conventos --Clarisas, Capuchinas, Concepcionistas y Hermanos Menores-- y hermandades vinculadas a la orden en la capital, Belalcázar, Montilla, Lucena, Bujalance y Sevilla.

El desarrollo de esta exposición ha sido posible gracias al patrocinio principal de la Diputación Provincial, institución que sufraga íntegramente los gastos derivados de seguros, transporte, trabajos de imprenta y montaje, y que además editará posteriormente un catálogo conmemorativo.