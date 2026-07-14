La Mezquita-Catedral de Córdoba vuelve a superar el millón de visitantes durante el primer semestre del año

El canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez, en la Mezquita-Catedral. - CABILDO CATEDRAL

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha recibido un total de 1.099.223 visitantes durante el primer semestre de 2026, superando por tercer año consecutivo el millón de visitas en los seis primeros meses del ejercicio. La cifra supone un descenso del 7,35% respecto al mismo periodo del año anterior, una evolución que se atribuye principalmente a las dificultades de movilidad registradas durante buena parte del semestre y a un contexto especialmente complejo para la actividad turística.

Según ha informado el Cabildo Catedral en una nota, entre los factores que han condicionado la evolución de la afluencia destacan el corte de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz, las posteriores incidencias en la conexión entre Córdoba y Málaga provocadas por los desprendimientos ocasionados por las intensas lluvias, la sucesión de borrascas que afectó a Andalucía durante los primeros meses del año y las tensiones internacionales, que alteraron especialmente los desplazamientos de viajeros procedentes de mercados de larga distancia.

Pese a ello, el principal monumento de Córdoba mantiene unos niveles de visitantes superiores a los registrados antes de la pandemia y continúa consolidándose como uno de los conjuntos monumentales más visitados de España y el gran motor del turismo de la ciudad.

"La Mezquita-Catedral vuelve a demostrar su enorme capacidad de atracción incluso en un semestre especialmente complejo para la movilidad y por el difícil contexto internacional. Superar nuevamente el millón de visitantes confirma que seguimos siendo uno de los grandes referentes culturales y patrimoniales de España. Nuestro compromiso es continuar mejorando la experiencia de quienes nos visitan e incorporar nuevos recursos que enriquezcan la oferta turística de Córdoba", ha señalado el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez.

La visita nocturna 'El Alma de Córdoba' registró durante el primer semestre 15.054 visitantes, lo que representa un descenso del 9,65% respecto al mismo periodo de 2025. Especialmente en este caso, la evolución estuvo muy condicionada por las dificultades de movilidad concentradas durante los meses de febrero y marzo, precisamente cuando se produjeron los mayores descensos de la serie. Abril rompió esa tendencia con un crecimiento superior al treinta por ciento, confirmando la rápida recuperación de la demanda una vez normalizadas las comunicaciones.

Por su parte, la Torre Campanario recibió 55.312 visitantes durante los seis primeros meses del año, un 6,13% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Su comportamiento ha seguido una evolución prácticamente idéntica a la registrada por la Mezquita-Catedral, con un inicio de año marcado por las dificultades de acceso y una recuperación posterior.

LAS IGLESIAS FERNANDINAS

Frente al descenso de visitas a la Mezquita-Catedral, la Ruta de las Iglesias Fernandinas continúa dando buenas noticias y se afianza como una de las principales apuestas del Cabildo para ampliar la oferta turística de la ciudad y favorecer que los visitantes descubran otros enclaves patrimoniales del casco histórico. Durante el primer semestre del año este itinerario alcanzó 123.799 visitantes, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido.

Los templos de San Pablo, San Francisco y el Juramento de San Rafael volvieron a situarse como los espacios con mayor afluencia de visitantes dentro del recorrido, confirmando el creciente interés que despierta esta propuesta cultural y patrimonial a pesar de unas circunstancias bastante adversas.

A estos resultados se suma la buena acogida de la apertura nocturna de las Iglesias Fernandinas aprobada por el Cabildo para los meses de julio y agosto. En los dos primeros fines de semana de funcionamiento, las siete iglesias participantes han recibido 1.736 visitantes, una respuesta muy positiva que confirma el atractivo de esta iniciativa puesta en marcha por el Cabildo en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba para adaptar la visita al patrimonio a las noches de verano y enriquecer la oferta cultural de la ciudad.

EL TURISMO NACIONAL LIDERA

El perfil del visitante registra un notable equilibrio entre el turismo nacional y el internacional. De este modo, más de la mitad de las personas que visitaron la Mezquita-Catedral durante el primer semestre procedían de España, lo que representa el 53,52% del total de registros de procedencia, una cifra mayor que señala un incremento del turista nacional. Por su parte, el 46,48% restante corresponde a visitantes internacionales.

España continúa siendo, con diferencia, el principal mercado emisor, seguida de Francia, Estados Unidos e Italia, que vuelven a ocupar las primeras posiciones entre los visitantes extranjeros. En el ámbito nacional, Andalucía mantiene su liderazgo como principal comunidad autónoma de origen, por delante de Madrid y Cataluña.

El Centro de Recepción de Visitantes se consolida como un nuevo referente de la experiencia turística El Centro de Recepción e Información de Visitantes (CIR) Patio de San Eulogio continúa consolidándose como una de las principales novedades incorporadas por el Cabildo para mejorar la acogida y la interpretación del monumento.

Desde su apertura, el pasado 20 de enero, el edificio ha registrado 263.985 accesos, mientras que sus espacios museográficos han recibido 177.977 visitas, de las que 108.350 corresponden a la zona audiovisual y expositiva de la planta baja y 69.627 a la exposición permanente situada en la primera planta.

Para José Juan Jiménez , la respuesta del público confirma el acierto de esta iniciativa. "El Centro de Recepción e Información de Visitantes ha enriquecido la visita a la Mezquita-Catedral y está llamado a convertirse en un elemento imprescindible de la oferta turística de Córdoba. Es una apuesta de éxito que permite comprender mejor nuestro patrimonio y que seguirá creciendo con nuevos contenidos y propuestas para quienes nos visitan".

El canónigo portavoz ha concluido subrayando que el Cabildo continuará impulsando proyectos que permitan mejorar la experiencia del visitante, diversificar la oferta patrimonial y seguir situando a Córdoba entre los grandes destinos culturales de Europa.