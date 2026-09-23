Millán defiende hablar "de programas" en las primarias del PSOE en Jaén y valora el proyecto "de éxito" que lidera

Archivo - El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE local, Julio Millán, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE local, Julio Millán, ha abogado por "hablar de programas" en las primarias para elegir al próximo candidato a la Alcaldía y ha destacado el proyecto "de éxito" que viene liderando al frente del Ayuntamiento y que pretende continuar para que la ciudad pueda "seguir avanzando".

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre el citado proceso abierto por el PSOE-A en las capitales y municipios mayores de 20.000 habitantes y que, en Jaén, también tiene como candidato al concejal Carlos Alberca.

Millán ha valorado que el proyecto que lidera desde 2019 "ha sido de éxito" y "ha permitido dos veces ganar las elecciones" municipales, dando "la vuelta como un calcetín a la situación" en la que el PP había dejado a la ciudad, "abandonada, sin futuro, sin esperanza prácticamente".

"Actualmente, al margen de la situación económica, que sigue siendo crítica, difícil, hemos visto cómo no ha sido impedimento para llevar a cabo todo tipo de inversiones, de proyectos, de actuaciones que permitan mejorar la vida de la gente, que permitan poner a Jaén en el punto de mira también para traer inversiones, tanto públicas como privadas que generen empleo", ha afirmado.

Por ello, se presenta a las primarias --tras una descartar él mismo la elección directa como permite el reglamento del partido para quienes ostentan la alcaldía-- "para tener el aval de los compañeros", permitir que este proyecto continúe" y "seguir avanzando en este mismo sentido".

Al hilo, ha considerado que este proceso permite a la militancia, pero también a la ciudadanía, ser "consciente del esfuerzo que supone" la actividad municipal, donde "nada es fácil, nada es baladí, ni es cuestión de una sola persona".

"Requiere el compromiso y el respaldo de un equipo y de un partido detrás y, yo diría, de la ciudadanía detrás", ha dicho en referencia a esa complicada situación económica, con una de las mayores deudas entre los ayuntamientos de España, fruto de decisiones que "se han tomado durante décadas".

De ahí que siga creyendo que necesita "el respaldo y también por lo menos se valore o se analice" por parte de la militancia, incluso siendo "consciente" de "la posibilidad de que hubiera otras propuestas también"

"Por tanto le toca a la militancia responder, valorar y asumir con democracia, como hacemos el Partido Socialista, los resultados. Y, para ello, a partir del próximo sábado ponernos a trabajar todos juntos en un proyecto que sea ganador y que permita volver a ganar las elecciones municipales en Jaén con todas las dificultades que ello también conlleva", ha señalado.

Preguntado por la posibilidad de que pudiera haber un acuerdo con Alberca para una candidatura unitaria que evite la votación, Millán ha considerado que, sobre todo, hay que "hablar de programas y de proyectos".

"El acuerdo no puede consistir en que me pongo yo, te pones tú. No se trata de eso. Creo que estamos hablando de candidaturas, de proyectos, de programas, de liderazgo y quién sería el mejor candidato", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado que "hablar de otras cuestiones no toca" y que "la persona que gane estas primarias, con el respaldo y el apoyo del partido, tiene que tener la confianza y el respaldo y la libertad de poder llevarlo a cabo" su proyecto.

Finalmente, preguntado por la posible incidencia de las primarias en el grupo del PSOE en el Ayuntamiento, ha precisado que quedan "en un segundo plano", en "el ámbito interno y orgánico", y "no tiene que interferir en nada en la gestión".

"Lo más importante es que tenemos un objetivo común y nuestro centro ahora mismo es centrarnos en la gestión municipal en cuanto al equipo de gobierno se refiere", ha declarado el alcalde.