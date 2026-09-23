Millán pide el aval de la militancia del PSOE para dar continuidad a un proyecto "de éxito" en Jaén

El precandidato a la Alcaldía de Jaén y exalcalde socialista, Julio Millán, durante el encuentro. - PSOE

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la Alcaldía de Jaén y exalcalde socialista, Julio Millán, ha pedido este miércoles el aval de la militancia de cara a las primarias del próximo sábado, 26 de septiembre. Millán ha llamado a apoyar su propuesta para dar continuidad a un proyecto "de éxito" que, según ha defendido, "llevó a Jaén del abandono del PP a la transformación de una capital que mira a un mejor futuro".

Durante un encuentro mantenido con los afiliados en la sede de la Agrupación Local para explicar sus propuestas, Millán ha argumentado los motivos que le llevaron a promover este proceso. En este sentido, ha señalado la "compleja" situación del partido en otros ámbitos y el hecho de que en agosto se optase por una designación directa "sin posibilidad de compartir con la militancia este paso trascendental".

"Ser el candidato en las próximas municipales no es solo una decisión personal; tiene que ser compartida y reflexionada por la militancia", ha aseverado el socialista, tras reconocer que percibía en su entorno "cierto viento en contra" y una "falta" del respaldo necesario.

Asimismo, Millán ha reafirmado su aspiración de liderar la candidatura en 2027 al sostener que existen "opciones reales para seguir gobernando" avaladas por la experiencia y "la mayor inversión jamás desplegada" en proyectos estratégicos. Además, ha recordado que bajo su candidatura el PSOE logró la victoria en las dos últimas citas electorales municipales.

Igualmente, el precandidato ha anunciado que trasladará esta hoja de ruta directamente a la ciudadanía a través de la presentación de 20 grandes proyectos en un plazo de 20 semanas. Entre sus propuestas prioritarias, Millán ha destacado un plan de choque de limpieza para la capital y una bonificación "nunca antes vista" en el precio del transporte público.

En relación con el volumen de inversiones movilizado por su gestión, el dirigente socialista ha cifrado en 200 millones de euros los fondos destinados a la ciudad, "un montante nunca visto en el Ayuntamiento". Dentro de esta cuantía, ha detallado actuaciones como la rehabilitación del casco antiguo --con intervenciones en San Miguel, sus barrios y la muralla--, la almazara de Los Robles, la reforma de 186 calles y las obras del colector de los Puentes.

El desglose inversor incluye también el plan 'Bulevar 360' para el parque del barrio, la renovación de áreas infantiles, 15 millones de euros para instalaciones deportivas, 4,3 millones en centros educativos y la construcción del aparcamiento de La Alameda. Por último, Millán ha reivindicado el papel de la colaboración público-privada para proyectos estratégicos como la recuperación de Valdeastillas o el histórico hotel Rey Fernando.