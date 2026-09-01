Millán renuncia a la elección directa y pedirá a la militancia del PSOE su respaldo para optar a la Alcaldía de Jaén

El secretario general del PSOE de la capital y alcalde de Jaén, Julio Millán, en la Comisión Ejecutiva Municipal. - PSOE JAÉN

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la capital y alcalde de Jaén, Julio Millán, ha pedido este martes ante la Comisión Ejecutiva Municipal de su partido "el refrendo de la militancia" al proyecto que el PSOE, con él al frente del Ayuntamiento, ha desarrollado en estos años para la ciudad, de cara a su candidatura a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027.

El objetivo, según ha planteado el responsable de la agrupación socialista a los miembros de la Ejecutiva, es "culminar la etapa más crucial y apasionante para Jaén de la última década con el respaldo y la fuerza expresa de la militancia de cara a los grandes retos que afronta la ciudad y, por añadido, para las municipales de 2027", según ha informado el partido en una nota.

Millán ha explicado que busca "afrontar en equipo el reto de continuar con este proyecto que el PSOE ha puesto en marcha para Jaén y que tan buenos resultados está dando para la gente". En este sentido, ha recibido el respaldo de la Ejecutiva a su propuesta de someter su candidatura a un proceso de primarias, con el objetivo de "compartir con mis compañeros y compañeras este momento y salir más fuertes y unidos si cabe para las próximas municipales".

Asimismo, ha detallado que su objetivo es trasladar esta petición a la asamblea, renunciando así a la vía que le garantizaría la reelección automática como candidato a la Alcaldía de Jaén, prevista en el Reglamento de desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE. Millán ha explicado que ha solicitado personalmente a los respectivos órganos federal, autonómico y provincial la apertura del calendario de septiembre de 2026 para la elección de la candidatura del PSOE-A a la Alcaldía de Jaén para 2027, de modo que el proceso se desarrolle mediante primarias y no por elección directa, como contempla el partido para quienes ostentan una Alcaldía.

"Este es un proyecto que debe ser de equipo y no de una persona", ha señalado. En este sentido, ha considerado "importante reforzarme con el compromiso del partido y la fuerza de la militancia y de la ciudadanía acompañándome para continuar con un trabajo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Jaén que creo que está dando muchos y muy buenos resultados". "A veces olvidamos que no siempre se ha avanzado en esta ciudad de la misma forma que ahora y es importante que primero nuestra propia militancia tenga la convicción de lo que estamos logrando y comparta y sienta el orgullo de lo que estamos haciendo por Jaén", ha apostillado.

Millán plantea así "un mes de septiembre para la reflexión de los militantes para que podamos hacer un análisis de la situación y la coyuntura política que creo que en esta ciudad está siendo muy positiva". En este contexto, ha recordado que la ciudad afronta "un importante reto, dar el empuje definitivo a la transformación de Jaén con la mayor inversión que esta ciudad ha tenido en muchos años, más de 200 millones en iniciativas públicas y privadas que se están desplegando".

"Culminar este reto requiere no solo de la fuerza de este secretario general y su equipo, sino también de nuestra militancia, a la que queremos hacer partícipe de este momento", ha concluido.