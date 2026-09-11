Millán tiene los avales en las primarias del PSOE-Jaén y defiende su proyecto para "sacar el máximo partido" a la ciudad

Archivo - El secretario general del PSOE de Jaén, Julio Millán. - PSOE - Archivo

JAÉN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE local, Julio Millán, tiene ya los avales necesarios para formalizar su candidatura a liderar la lista socialista en las próximas elecciones municipales con un proyecto para "sacar el máximo partido" de la ciudad frente a otros que "pueden atender a otros criterios".

Así lo ha indicado este viernes a preguntas de los periodistas sobre las primarias, en las que también es precandidato el concejal Carlos Alberca. Un proceso que está ahora en el plazo de recogida de avales, con un mínimo del 15 por ciento y un máximo del 20 por ciento de las firmas de la militancia, afiliados directos y Juventudes Socialistas.

Millán ha considerado "respetable" que el edil haya dado este paso, si bien ha matizado que él "no lo haría". "No lo habría hecho nunca, ni la suya ni la de algunos compañeros, pero cada uno es cada cual", ha afirmado sobre esa precandidatura.

En todo caso, ha asegurado que sigue "trabajando con la misma ilusión, las mismas ganas" y "la misma fuerza que siempre en este proyecto en el Ayuntamiento" con el objetivo de aprovechar las oportunidades de la capital y "sacar el máximo partido".

Al respecto, ha aludido a los "más de 100 millones de euros de inversión pública" previstos, junto a la inversión privada en la que también se viene trabajando, en el desarrollo urbanístico, "de proyectos emblemáticos y fundamentales, también en colaboración público-privada a través de la concesión demanial".

"Ese es nuestro objetivo, seguir trabajando por Jaén y para Jaén y defendiendo los intereses generales de la ciudad. Hay quien tiene otros intereses, ya sean personales, ya sean políticos, que también son dignos y son respetables que puedan presentarse y puedan ponerse sobre la mesa. Y para eso están los procesos internos dentro del partido", ha comentado el alcalde.

En este sentido, ha confiado en "que los compañeros sepan también valorar eso": "Quiénes estamos defendiendo proyectos de ciudad, proyectos responsables de alguna forma para que la ciudad siga creciendo y en esa hoja de ruta que marcamos, que nos permitió ganar dos elecciones en la ciudad de Jaén, y también frente a otros proyectos que, en este caso, yo creo que pueden atender a otros criterios", ha añadido.

Antes, los precandidatos en estas primarias abiertas en el PSOE-A para capitales y municipios mayores de 20.000 habitantes deben recoger los avales que les permitan convertirse en candidatos. Unos apoyos que, según ha dicho el secretario general, ya tiene.

"Ya están los avales sobre la mesa y, de todas formas, seguiremos recogiendo todo el apoyo de la militancia o los máximos posible, entendiendo que bueno que en esto juegan muchos escenarios, muchos intereses y en eso sabemos también las reglas de juego y las respetamos", ha comentado.

Un respeto que ha expresado, igualmente, por el propio proceso de primarias, al margen del respaldo manifestado este jueves por la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. En concreto, dijo no tener "ninguna duda" de que Millán repetirá como candidato a la Alcaldía de Jaén en los comicios de mayo de 2027, aunque para ello tenga primero que vencer en las primarias que, de forma "sorpresiva", se han abierto en la capital.

"Entiendo la posición del María Jesús, y le agradezco, porque, bueno, en todo caso tiene también lógica, ¿no? Un alcalde gobernando, un alcalde socialista, es la única capital que tenemos", ha señalado el regidor.

De cualquier modo, ha incidido en "la libertad de cada compañero" para concurrir a las primarias, como puso él mismo "de manifiesto" al renunciar a la reelección automática como candidato a la Alcaldía, como contempla el Reglamento de desarrollo de los Estatutos Federales del PSOE para quienes ostentan este cargo.

"Que se pueda poner sobre la mesa (otros proyectos), sobre todo, cuando había interés e inquietudes para los que sean, personales y políticos, suyos y de más gente, de más personas que pueda haber detrás", ha apuntado Millán.

OTROS MUNICIPIOS

Junto a la capital, también en Linares habrá primarias, donde han registrado su precandidatura el secretario general del PSOE local y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, y la diputada nacional Ana Cobo.

Los otros municipios jiennense mayores de 20.000 habitantes son Úbeda, Andújar, Alcalá la Real y Martos. En esta última localidad, las primarias no han sido necesarias por cuanto el regidor, Emilio Torres, trasladó su intención de repetir como cabeza de lista y su designación de produjo de forma directa.

En Andújar y Úbeda hubo una única precandidatura, por lo que han sido proclamados como candidatos a la Alcaldía, respectivamente, la expresidenta del PSOE y exconsejera Micaela Navarra y el primer teniente de alcalde ubetense y diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Con respecto a Alcalá la Real, está pendiente el desarrollo de las primarias, ya que la agrupación local solicitó pedir el aplazamiento a la tercera 'ventana' prevista, en noviembre, y la Comisión de Garantías ha trasladado esta demanda a la ejecutiva regional.