El Ministerio de Cultura concede 114.000 euros para la producción de un documental granadino sobre Manuel de Falla

Archivo - Manuel de Falla. - FUNDACIÓN ARCHIVO MANUEL DE FALLA.

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha concedido una ayuda de 114.000 euros para la producción del largometraje documental 'Manuel de Falla, la revolución profunda', un proyecto impulsado por la empresa granadina Siesta Producciones, S.L., dirigido por José Sánchez Montes, que contribuirá a difundir la figura y el legado de uno de los compositores españoles más universales y estrechamente vinculados a Granada.

La subvención forma parte de la convocatoria de ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondiente a 2026, que ha destinado un total de 31,5 millones de euros a 70 producciones cinematográficas de toda España.

El documental granadino ha sido seleccionado dentro de la categoría de proyectos de carácter documental, en la que han resultado beneficiarios 24 largometrajes. La resolución recoge un presupuesto de 301.900,20 euros para esta producción, que recibirá una aportación estatal de 114.000 euros.

En noviembre de 1946 Manuel de Falla muere en el exilio sin concluir 'Atlántida', la cantata a la que dedicó casi 20 años de su vida. Esta película documental narra la fascinación del compositor por esa obra que resume su genio creador y su personalidad, así como las presiones que sufrió para asignarle etiquetas de las que él siempre huyó.

En la convocatoria de 2026 se han presentado 409 solicitudes, de las que han resultado beneficiarios 70 proyectos: 36 de especial valor cinematográfico, cultural o social, 24 documentales y 10 experimentales.

Del total de proyectos seleccionados, 31 están dirigidos exclusivamente por mujeres, lo que representa más del 46% de las producciones beneficiarias. Asimismo, cuatro de los proyectos seleccionados corresponden a productoras radicadas en Andalucía. La resolución puede consultarse en la web del Ministerio de Cultura.

EL AÑO FALLA

La concesión de esta ayuda coincide con la celebración del Año Falla 2026, que conmemora el 150 aniversario del nacimiento y el 80 aniversario del fallecimiento del compositor. La efeméride cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, junto a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada, y está impulsada por la Fundación Archivo Manuel de Falla.

El programa conmemorativo, presentado el pasado mes de abril en Madrid, incluye conciertos, exposiciones, congresos internacionales y actividades destinadas a profundizar en el conocimiento de la obra y la trayectoria del músico.

El Consejo de Ministros declaró el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla como acontecimiento de excepcional interés público, una consideración que permite establecer incentivos fiscales al mecenazgo para favorecer el desarrollo de las actividades conmemorativas.

A estas iniciativas se suma la colaboración del Ministerio de Cultura con la Fundación Archivo Manuel de Falla para la descripción de más de 23.300 documentos de la correspondencia del compositor con destacadas personalidades de la cultura del siglo XX, una actuación que contribuye a la conservación, investigación y difusión de su legado documental.