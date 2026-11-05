'Mirando al cielo' arranca con éxito de público y lleva el asombro por el eclipse a una residencia de mayores

Imagen de la primera sesión de 'Mirando al Cielo'. - UCO

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 personas han asistido en la noche de este pasado miércoles a la cita con el asombro por el eclipse en la primera de las charlas del ciclo 'Mirando al cielo. Conversaciones en torno al universo', organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) en colaboración con la Agrupación Astronómica de Córdoba. Además, el ciclo también ha llegado a la Residencia Santa María de Córdoba.

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, el investigador del Departamento de Física de la UCO y coordinador del nodo español de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional, David Galadí, ha sido el encargado de guiar al público por un recorrido astronómico con destino disfrutar del próximo eclipse de sol.

Esta primera charla del ciclo, 'Eclipse a la vista: claves para disfrutarlo', ha arrancado con una serie de cálculos: de media pasan 380 años para que se pueda observar un eclipse total de sol desde un mismo punto de la Tierra y tienen que pasar casi dos siglos para que ocurra en cualquier lugar del planeta un Trío de Eclipses (tres eclipses solares totales o anulares en tres años consecutivos).

"Echando cuentas estamos ante un evento extraordinario y en la España nos ha tocado la lotería, tuvimos cinco eclipses en un siglo y ahora se unen dos eclipses totales más", ha comenzado explicando David Galadí. Así, tras los eclipses totales de 1860, 1900, 1905, 1912 y 1959 llegó el pasado eclipse del 12 de agosto de 2026.

El investigador ha señalado la diferencia entre el próximo eclipse del 2 de agosto de 2027 y el del verano pasado. El eclipse que viene será por la mañana, con el sol en alto y cuya totalidad durará de máxima casi cuatro minutos y 39 segundos (desde Tarifa), frente al eclipse al atardecer, con sol bajo y de apenas 100 segundos de totalidad que se vivió el verano pasado. Se hará de noche al principio del día y esa noche durará más tiempo.

En Córdoba, el eclipse será parcial y también se podrá disfrutar mediante la observación con gafas homologadas para este fin ya que, como ha recordado Galadí, "mirar el sol es peligroso, más allá de que haya eclipse o no y deben usarse gafas de protección especial con norma ISO 12312-2 y código CE".

La inauguración del ciclo ha corrido a cargo del director general de Investigación de la UCO, Feliciano Priego, que ha resaltado la importancia de fomentar el conocimiento y promover el asombro a partir de eventos tan extraordinarios como los eclipses de sol.

SEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión del ciclo ha tenido lugar en la Residencia Santa María de Córdoba. Ante un público de 30 personas mayores que viven en la misma, el investigador David Galadí ha contado algunas de las claves del próximo eclipse para que estas personas también puedan disfrutar del mismo en 'El asombro no tiene edad: eclipse para mayores'. Además de señalar la excepcionalidad del evento astronómico, ha compartido con las personas asistentes experimentos y trucos para ver el eclipse de forma indirecta sobre distintas superficies, aumentando el disfrute a través de la experimentación y apostando por una experiencia compartida.

Esta segunda cita del ciclo responde a la búsqueda de ampliación e públicos de la divulgación científica por la que apuesta la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación que, además, regaló gafas homologadas en ambas charlas.

El ciclo continuará con dos charlas más: el 18 de noviembre, se celebrará la primera sesión del ciclo en un municipio fuera de la capital. Será en el Palacete Modernista de Fuente Obejuna a las 19 horas. El encuentro 'Disfrutar del eclipse en el pueblo' contará con los investigadores de Física de la UCO Beatriz Ruiz y Antonio J. Cuesta y el presidente de la Asociación Astronómica Piconcillo, Francisco Manuel Santos. Juntos abordarán en una conversación abierta con el público cuestiones como por qué ocurre el eclipse, por qué es tan especial y ofrecerán claves para disfrutar de la observación.

El día 26 de noviembre a las 19,00 horas en la Sala Mudéjar del Rectorado se celebrará la última de las sesiones. En '¿No mires arriba? Bulos sobre el eclipse' la periodista especializada en ciencia y salud y coordinadora editorial de las secciones de ciencia y alimentación en la Fundación Maldita.es, Laura García Merino, hará un repaso por la desinformación generada en torno al eclipse del pasado agosto y compartirá herramientas y fuentes para hacer frente a esos bulos, de manera que la ciudadanía pueda disfrutar del próximo eclipse con seguridad y evidencia científica.

'Mirando al cielo' es una acción contemplada dentro del XIII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.