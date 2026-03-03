Molina destaca que el PP seguirá "impulsando medidas que hagan realidad una Córdoba más justa e igualitaria"

Adolfo Molina, junto a Patricia Gallego y Lourdes del Pino, en el acto de entrega de los 'Premios Córdoba avanza en Igualdad 2026'. - PP

CÓRDOBA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, junto a la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP de Andalucía, Beatriz Jurado, ha participado este martes en la entrega de los 'Premios Córdoba avanza en Igualdad 2026', que alcanzan su tercera edición y con los que el PP cordobés celebra el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, destacando Molina en este contexto que su partido seguirá "impulsando medidas que hagan realidad una Córdoba más justa e igualitaria".

Según ha informado en una nota el PP, con estos galardones el partido quiere destacar en Córdoba "la trayectoria de personas que han destacado por su aportación hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito empresarial, como en el ámbito social".

En esta edición, el PP cordobés ha querido reconocer a Patricia Gallego Navarro con el 'Premio Córdoba avanza en Igualdad 2026' al impulso empresarial, y a Lourdes del Pino Espejo con el 'Premio Córdoba avanza en Igualdad 2026' al compromiso social.

Ambas mujeres han destacado en su "aportación para alcanzar una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres con tesón, determinación y constancia, por un lado, en el sector industrial, turístico y empresarial cordobés, y por otro en el ámbito social y de los derechos humanos, en concreto en la atención a niños y personas con discapacidad".

En su intervención Adolfo Molina ha reconocido el trabajo de mujeres que, "con su esfuerzo y compromiso, demuestran que la igualdad no es solo un objetivo, sino una práctica diaria", y ha felicitado a Patricia Gallego y a Lourdes del Pino por su "contribución a la igualdad real", señalando que "sus trayectorias son un ejemplo para nuestra ciudad y nuestra provincia".

En el Partido Popular de Córdoba, según ha asegurado Molina, creen "firmemente que la igualdad es un principio que debe acompañar a todas" sus políticas, añadiendo que "es un pilar fundamental en las administraciones donde gobierna el PP", y su "compromiso es seguir impulsando medidas que hagan realidad una Córdoba más justa e igualitaria".

Por su parte, Beatriz Jurado ha asegurado que "la igualdad no se consigue con declaraciones, ni con confrontación, sino con políticas útiles que cambian la vida cotidiana de las mujeres. El presidente Juanma Moreno ha situado la igualdad como una prioridad estructural del Gobierno andaluz, como una política transversal que impregna el empleo, la educación, la conciliación, el mundo rural, la industria y la ciencia".

En el modelo andaluz del PP "la igualdad avanza cuando existen oportunidades reales". Por eso se ha "impulsado el Proyecto de Igualdad y Liderazgo de las Mujeres Andaluzas, cuyo objetivo es fortalecer la autonomía económica, el talento y la presencia femenina en todos los ámbitos estratégicos de la sociedad", ha destacado.

"La igualdad no enfrenta a hombres y mujeres, sino que suma a toda la sociedad. Frente a modelos basados en la división o el conflicto, Andalucía ha optado por una igualdad integradora, basada en el diálogo, la estabilidad y la eficacia", ha afirmado Jurado quien ha asegurado que se están impulsando "políticas que se articulan en cinco grandes ejes: empleo, conciliación, formación, seguridad, y apoyo a la familia y al mundo rural".

Según ha destacado la vicesecretaria, "la estabilidad institucional ha permitido consolidar avances reales. No se trata de medidas aisladas, sino de un objetivo claro y sostenido en el tiempo que está dando resultados medibles, como más empleo femenino, más emprendimiento, mayor presencia en sectores estratégicos y más corresponsabilidad".

"En este 8 de marzo, nuestro mensaje es que la igualdad real se construye con hechos, con oportunidades y con políticas que generan autonomía. Andalucía avanza porque apuesta por el liderazgo de sus mujeres", ha concluido.