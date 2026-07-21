Molina sitúa al PP como "alternativa seria" frente a un Gobierno de Sánchez que "agoniza"

El presidente del Partido Popular (PP) de Córdoba, Adolfo Molina, durante la Junta Directiva Provincial del PP de Córdoba. - PP CÓRDOBA

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular (PP) de Córdoba, Adolfo Molina, ha asegurado que, frente a un Gobierno de Pedro Sánchez "que se descompone y agoniza", el PP representa "una alternativa seria, moderada y preparada para afrontar la reconstrucción de España".

Así lo ha manifestado durante la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Córdoba celebrada este martes en Villa del Río, donde ha fijado los objetivos políticos de cara al ciclo electoral de 2027.

En este sentido, Molina ha anunciado la candidatura del alcalde de Villa del Río, Jesús Morales, como candidato del PP en las elecciones municipales de 2027, y ha asegurado que con ello "cerramos una herida abierta hace más de 20 años y damos la bienvenida a unos compañeros que siempre compartieron nuestros mismos valores".

Molina ha asegurado que esta integración refuerza el proyecto del PP para seguir sumando alcaldías y ofreciendo una alternativa de gobierno centrada en "el bienestar de los ciudadanos".

Durante su intervención, Molina ha defendido que "el cambio que necesita España debe inspirarse en el modelo que ha consolidado Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía". "La vía andaluza ha demostrado que otra forma de gobernar es posible: desde la moderación, el diálogo, la estabilidad y la buena gestión, poniendo siempre a los ciudadanos por encima de cualquier interés partidista", ha afirmado, añadiendo que ese modelo "ha permitido transformar Andalucía y debe servir de referencia para la España que liderará Alberto Núñez Feijóo".

El presidente provincial ha señalado que el trabajo del PP de Córdoba forma parte de ese proyecto nacional y ha insistido en que "cada alcalde, cada concejal y cada voto que se consiga en la provincia contribuirán a hacer posible el cambio político que demanda la mayoría de los españoles".

En este sentido, ha marcado los tres retos del PP de Córdoba para los próximos meses: contribuir a que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España, revalidar el gobierno de la Diputación Provincial y ampliar el número de alcaldías populares en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a toda la organización para afrontar esta etapa con "ambición y responsabilidad, intensificando el trabajo en cada municipio y fortaleciendo el proyecto del PP en toda la provincia".

"Tenemos por delante una gran responsabilidad. Andalucía ya ha demostrado que hay una forma distinta de gobernar. Ahora tenemos la oportunidad de llevar ese modelo a toda España para abrir una nueva etapa de estabilidad, crecimiento y confianza", ha concluido.