Monachil (Granada) agota en pocos días las cien plazas de un taller de observación de las Perseidas y el eclipse solar

Cartel del taller de observación. - AYUNTAMIENTO DE MONACHIL

MONACHIL (GRANADA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Monachil, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, ha organizado para este miércoles, 12 de agosto, un taller de observación del eclipse solar y las perseidas, una actividad encuadrada dentro del programa de ecoturismo 'Monachil Starlight' que ha registrado un rotundo éxito de participación al agotar todas sus plazas disponibles, un total de cien, en muy pocos días tras su convocatoria.

La jornada dará comienzo a las 19,00 horas en la Fuente del Hervidero, punto de encuentro desde el cual los asistentes realizarán un paseo interpretativo de entre 15 y 20 minutos, seguido de una charla introductoria sobre las características del eclipse solar, la lluvia de estrellas de las Perseidas y el funcionamiento del material óptico empleado.

A las 20,00 horas tendrá lugar la observación directa del eclipse mediante gafas homologadas. Posteriormente, tras una cena tipo picnic al aire libre, la actividad continuará al anochecer con un taller de introducción al cielo oscuro, la observación mediante telescopios de espacio profundo, nebulosas y galaxias, y el seguimiento de las Perseidas también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. El regreso está previsto a las 00,30 horas.

El alcalde de Monachil, José Morales, ha mostrado su satisfacción por la excelente acogida que ha tenido esta propuesta de astroturismo y ecoturismo. "El entorno privilegiado de nuestro municipio lo convierte en un enclave idóneo para la divulgación científica y el disfrute responsable de la naturaleza", ha asegurado.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Iván Porcel, ha celebrado la altísima respuesta de los vecinos y participantes, y ha subrayado que la rapidez con la que se han agotado las plazas demuestra el enorme interés de la ciudadanía por este tipo de iniciativas participativas.

Porcel ha indicado que la actividad, que incluye material didáctico y gafas homologadas por un precio de cinco euros, "se ha diseñado cuidadosamente para garantizar una experiencia segura, enriquecedora y de máxima calidad en un marco natural excepcional".

OPERATIVO ESPECIAL

Para garantizar la seguridad de los asistentes y la protección del entorno durante la jornada, se ha coordinado un operativo especial de prevención para la noche del 12 de agosto en el que participan agentes de Medio Ambiente del Parque Natural de Sierra Nevada y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Monachil.

Este dispositivo estará desplegado en puntos clave del término municipal y zonas estratégicas del área metropolitana como la Hoya de la Mora, la Fuente del Hervidero y el Alto del Purche, contando además con la presencia preventiva de un camión de extinción de incendios para atender cualquier incidencia durante la noche.