Montero, sobre actos por muerte de Franco:"PP se borra, no se define respecto al periodo negro de la historia de España"

JAÉN 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y precandidata a las primarias a la secretaria General del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, se ha referido este sábado a los actos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y ha criticado que el PP "se borra, no se define, respecto al periodo negro de la historia de España". "El PP no ha querido sumarse al aniversario de la muerte del dictador", ha apostillado.

Así lo ha señalado Montero durante un encuentro con militantes del PSOE de la agrupación de Jaén capital, que ha sido su primer acto tras ser confirmada como precandidata a liderar el PSOE-A.

Durante su intervención ha incidido en que el PSOE "se ha partido la cara" en "la defensa" de trabajadores, jóvenes, pensionistas, mujeres "y sobre todo en la defensa de aquellos que menos tienen, porque somos el instrumento político para cambiar la vida de la gente, de aquellos que no tienen dinero para poder producir realmente un bienestar en su entorno". "Somos los que promovemos políticas públicas", ha señalado.

Además, ha continuado, "somos en esta semana, especialmente, los herederos de muchos hombres, mujeres, que dieron la vida, perdieron la vida para que hubiera democracia en este país, para que pudiéramos disfrutar de los derechos, de las libertades, de la prosperidad y aspiráramos a que nuestros hijos, a que nuestros nietos, llegaran más lejos de lo que hemos llegado nosotros, porque eso es lo que realmente produce la igualdad de oportunidades".

En este punto, ha aludido a "una semana y en una situación en la que, como siempre", el PP "se borra, no se define respecto al periodo negro de la historia de España", en la que "no ha querido sumarse al aniversario de la muerte del dictador". "Sí, la democracia empieza su camino con la muerte del dictador", ha sostenido.

A su juicio, "importa" porque "siempre que hablamos de estas cuestiones" el PP "inmediatamente busca una excusa para no sumarse": "Ellos eran son herederos de esa tradición, nosotros hemos sido siempre herederos de los demócratas, de la gente de progreso".

"Hoy, nosotros, cogiendo el testigo de lo que esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, hicieron durante este periodo, estamos llamados, estamos interpelados en el siglo XXI, a continuar esa senda de lucha de repulsa con el viento de la ultraderecha, que está soplando fuerte en el resto del mundo".

Montero ha asegurado que "como siempre, decimos desde este partido, que aquí está el instrumento que va a permitir que no lleguen, que no pasen, que los vamos a dejar a la puerta", porque "el PSOE va a defender con uñas y dientes las libertades, los derechos de los trabajadores, de la mayoría social del país, de la clase media, que aspira a seguir progresando".

"Somos herederos de ello, orgullosos herederos, y vamos a seguir celebrando durante todo el año para que los jóvenes sepan que no es neutro, que no es inocente posicionarse ambiguamente respecto al autoritarismo o respecto a los regímenes totalitarios; que no está de moda, que eso es algo absolutamente deleznable, porque nos quita la capacidad de expresión, nos lleva a la cárcel, nos lleva al sufrimiento", ha abundado.

En definitiva, ha dicho, "los demócratas de este país no vamos a permitir que ni Trump, ni Meloni, ni los aires de ultraderecha del conjunto del mundo siquiera soplen en esta tierra de olivar, en esta tierra de hombres y mujeres que se levantaron desde el primer día para poder luchar por lo que les pertenecía con ambición y con ganas", ha concluido.