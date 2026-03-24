Montero avisa a Moreno que la campaña del 17M empieza "sucia" con las palabras de Azcón sobre su "falta de atractivo"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, comparece en rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este martes que la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo empieza "sucia" con las declaraciones del presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón (PP), sobre su "falta de atractivo físico".

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda se ha referido así a unas declaraciones del presidente aragonés en las que Jorge Azcón ha dicho que la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero, a quien se le va a poner "mucha peor cara" tras las elecciones en Andalucía del 17 de mayo, según ha augurado.

María Jesús Montero ha aludido a estas palabras para recordar que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, decía "esta mañana en un medio de comunicación que la campaña --para las elecciones andaluzas-- iba a ser una campaña sucia, y bien que se ha cumplido en este primer día", ha abundado la candidata socialista, que en ese punto ha criticado esas palabras de Azcón "relativas a mi falta de atractivo físico".

"Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia, y también el que desprecia el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, a la vida social o a cualquiera de las esferas en las que participa", ha aseverado María Jesús Montero, quien ese punto ha remarcado que ella es "la única mujer que se presenta candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía" en las próximas elecciones autonómicas.

Montero ha incidido en denunciar la "falsa moderación" de Juanma Moreno, que "insta a que otros utilicen ese tipo de cuestiones, y luego él quiere ir de moderado y que no es él el que empieza este tipo de insinuaciones", ha agregado.