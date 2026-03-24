Montero reivindica su renuncia a su "poder" en el Gobierno por el 17M y avanza que Sánchez "se va a volcar" en campaña

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa, para abordar asuntos en relación a la convocatoria de elecciones en Andalucía. A 24 de marzo de 2026, en Sevilla (Anda - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) - La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha querido reivindicar este martes que vaya a renunciar al "poder" que ha acumulado en el Gobierno de España para concurrir a dichos comicios, en cuya campaña electoral "se va a volcar" el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, según ha avanzado.

Así lo ha indicado la dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla al día siguiente del anuncio de convocatoria electoral en Andalucía para el próximo 17 de mayo que realizó este pasado lunes el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno.

A preguntas de los periodistas sobre cuándo va a dimitir como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España para centrarse en su candidatura, una vez que ya han quedado formalmente convocadas las elecciones andaluzas, María Jesús Montero ha señalado que su salida del Ejecutivo será "inminente, en los próximos días", sin concretar una fecha concreta.

En todo caso, ha señalado que le "llama ciertamente la atención que muchas veces las preguntas" que le formulan "estén más en relación a qué día o a qué hora" va a "volver a Andalucía", una tierra de la que "nunca" se fue, según ha reivindicado, porque su familia ha permanecido en esta comunidad en los años en los que ella ha estado en el Gobierno, por lo que ha estado viniendo a esta tierra "también para ver a las personas" a las que quiere.

Además, Montero ha remarcado que no ha dejado de "trabajar para Andalucía desde el Gobierno de España", y ha señalado que "es bastante inusual" en política que "una persona que tiene grandes responsabilidades" renuncie a sus "cargos institucionales apostando" por su candidatura a las elecciones andaluzas.

En esa línea, se ha reivindicado como "la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia" española como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, y ha señalado que está "encantada" de renunciar a esos cargos para concurrir a las elecciones andaluzas.

La vicepresidenta y también vicesecretaria general del PSOE ha puesto de relieve también que Pedro Sánchez va a prescindir "de alguien de su equipo que desarrolla un trabajo importante para el devenir de la legislatura", como es su caso.

De este modo, la propia Montero ha querido poner "en valor" lo que, a su juicio, tiene más valor, y es que "no se ve habitualmente que una persona con ese recorrido, con ese número de funciones que tiene asignada, decida venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos andaluces del deterioro de los servicios públicos" que, en su opinión, se está dando con el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

"A mí me parece esto en política algo digno de mencionar, y que también da en primera persona el testimonio de qué entendemos por poder los socialistas, que no es otra cosa que ponernos al servicio en aquellos lugares donde se nos necesita para dar lo mejor de nosotros mismos", ha reflexionado María Jesús Montero.

"EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS PARA EL CAMBIO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA"

En esa línea, la candidata socialista ha querido "festejar que ya por fin empieza la cuenta atrás para producir el cambio en la Junta de Andalucía y, por tanto, lograr que el próximo 17 de mayo tengamos unas políticas públicas progresistas impulsadas por el Gobierno de Andalucía".

"Después de la convocatoria de las elecciones andaluzas, hoy queda un día menos para que nuestra tierra vuelva a tener unos servicios públicos de calidad, más igualdad, más dignidad y más derechos para todas y todos", ha abundado Montero para incidir en augurar que "el tiempo de las políticas injustas privatizadoras de Moreno Bonilla está llegando a su fin".

La candidata socialista ha subrayado también que en el PSOE-A están "preparados, ilusionados, convencidos de que los andaluces van a votar por la defensa de nuestros servicios públicos" el próximo 17 de mayo, así como ha insistido en sostener que Moreno "ha adelantado las elecciones porque conoce el repunte del PSOE en Andalucía y también el descontento general con su gestión".

En esa línea, ha manifestado que los andaluces tienen en estas elecciones "la oportunidad para elegir entre recortes o derechos, entre servicios públicos o privatizaciones, entre estar a la cola o ser los primeros en investigación, en innovación o en industrialización", y ha remarcado que el PSOE-A va a "darlo todo, porque Andalucía quiere, necesita cambio", y "la gente nos está esperando", ha añadido antes de augurar que "la movilización progresista será abrumadora" de cara a dichos comicios.

Ha insistido en señalar que "se nos va la vida en estas elecciones" que ella quiere que sean "un referéndum por la sanidad pública", y ha considerado que la fecha elegida por Moreno para las elecciones no es "casual", y con ella quiere que no haya "ambiente electoral ni campaña", de forma que el presidente 'popular' "quiere aprovechar las fiestas de primavera para que prácticamente no haya campaña", porque "no quiere que el electorado progresista sea consciente de lo que nos jugamos el 17 de mayo", ha agregado Montero.

EL PAPEL DE SÁNCHEZ EN CAMPAÑA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Montero ha indicado también que "el presidente del Gobierno se va a volcar en la campaña andaluza por muchos motivos", comenzando por el de "lo importante que es Andalucía en la esfera nacional".

Así, ha indicado que, para los socialistas andaluces, "ser capaces de reconquistar la presidencia de la Junta de Andalucía es muy importante", y ella tiene "un claro convencimiento" de que lo van a "conseguir movilizando a esa mayoría progresista que vota habitualmente en las elecciones generales, pero que en otras elecciones se lo piensa más o tiene, digamos, menos conciencia de la trascendencia que tiene cada encuentro electoral".

"Así que vamos a motivar y animar con ilusión y con esperanza a todas esas personas para que voten el próximo 17 de mayo", según ha proclamado Montero, quien también ha destacado que Pedro Sánchez se va a "volcar" en su campaña porque "durante ocho años" ella ha "trabajado codo con codo con el presidente", que ha realizado con ella "una apuesta muy importante" a través de su candidatura a la Junta, ha agregado.

Montero ha puesto así de relieve que ella forma "parte del núcleo del equipo más cercano al presidente Sánchez, que ahora tiene que prescindir" de ella y "volver a configurar esos equipos que le permitan culminar esta legislatura, que es muy importante", y "en un momento muy importante", ha subrayado.

De esta manera, la líder del PSOE-A ha señalado que tanto "por razones políticas" como por "razones afectivas" y "de proximidad", Pedro Sánchez "se va a volcar en la campaña andaluza y va a estar muy presente" en Andalucía, en fechas aún por determinar.

SOBRE SU ESCAÑO EN EL CONGRESO

Por otro lado, Montero ha confirmado que va a mantener su escaño en el Congreso como diputada por Sevilla mientras no tenga que asumir la plaza que pueda obtener en el Parlamento andaluz tras las elecciones del 17 de mayo, porque quiere mantener su "derecho a la plaza" que tiene "en propiedad" en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que obtuvo "con 26 años" tras superar unas oposiciones, según ha remarcado.

Así, ha señalado que "para poder tener derecho a la reserva de plaza, uno tiene que tener un cargo institucional", como el de "ser miembro del Gobierno, o diputado o senador", de ahí que ella vaya a mantener su escaño en el Congreso porque quiere "mantener" su "derecho a la plaza", ha justificado.