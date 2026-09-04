Montero celebra como "buena noticia para Andalucía" el principio de acuerdo en una "empresa estratégica" como Airbus

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante a Interparlamentaria regional socialista junto a representantes de la Comisión Ejecutiva Regional en la sede del PSOE-A. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado el "principio de acuerdo" alcanzado este viernes entre Airbus y las organizaciones sindicales para desbloquear el conflicto laboral existente, y ha considerado que es una "buena noticia" para Andalucía, en tanto que la aeronáutica es una "empresa estratégica" para su economía.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la dirigente socialista se ha pronunciado así al hilo de dicho principio de acuerdo que, según ha subrayado María Jesús Montero, "ahora deberá ser refrendado por la plantilla" de Airbus.

La líder del PSOE-A ha defendido que dicho principio de acuerdo "demuestra una vez más que el diálogo social es el mejor camino para avanzar", así como ha incidido en señalar que es "una buena noticia para los trabajadores y trabajadoras, porque mejora sus condiciones salariales y laborales, y también para Andalucía".

"Airbus es una empresa estratégica para nuestra tierra", ha subrayado en ese sentido la dirigente socialista, quien ha valorado que dicha compañía "genera empleo industrial de calidad, impulsa la innovación y el desarrollo tecnológico, y actúa como tractora de numerosas empresas auxiliares".

Además, la también exministra de Hacienda ha agradecido la "mediación" del titular de Industria del Gobierno de España, Jordi Hereu, "así como la buena voluntad mostrada por las partes", y ha agregado que confía en que "todas las organizaciones sindicales puedan sumarse a un acuerdo importante para el futuro de Airbus, de su plantilla y de la industria andaluza".

Airbus y los sindicatos ATP, CCOO, SIPA y UGT, que suman el 88% de representación de los trabajadores, han alcanzado un principio de acuerdo este viernes para desbloquear el actual conflicto laboral, tras la mediación del Gobierno durante una reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, y del consejero delegado de la compañía, Guillaume Faury, entre otros.

"Es un magnífico principio de acuerdo en el que salen ganando los trabajadores en sus condiciones salariales y laborales, a la vez que se garantiza la competitividad y la viabilidad industrial de Airbus España", ha señalado el propio Hereu en declaraciones a los medios una vez finalizó el encuentro, destacando además la "capacidad del diálogo social para generar grandes acuerdos que dan estabilidad y permiten atraer más carga industrial" al país.

En un comunicado, Airbus ha valorado alcanzar con los sindicatos una propuesta de "entendimiento", facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria, que "permite alcanzar el consenso necesario para someterla a referéndum a todos los empleados".

Sobre los términos de la nueva oferta, la compañía ha destacado que incorpora "mejoras finales y aclaraciones específicas", a la vez que ha subrayado que "que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva".