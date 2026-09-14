Montero celebra que el Gobierno amplíe el Plan Veo del que "casi 67.000" menores "se han beneficiado" ya en Andalucía

La senadora del PSOE y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha celebrado este lunes que el Gobierno de España haya decidido prolongar con una segunda fase el Plan Veo, el programa de ayudas para financiar la compra de gafas y lentillas de menores de 16 años, del que, según ha destacado la dirigente socialista, ya se han beneficiado "casi 67.000" niños y adolescentes andaluces.

De esta manera, Montero ha considerado en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que "para los hogares andaluces es una magnífica noticia que el Gobierno de España amplíe el Plan Veo, con 23 millones de euros adicionales, hasta alcanzar una inversión total cercana a los 73 millones de euros".

"Que nuestras niñas y niños vean correctamente no puede depender de si su familia puede o no pagar unas gafas", ha apuntado la líder del PSOE-A, quien ha detallado que, con este plan, "la ayuda seguirá siendo de hasta 100 euros por menor y año para gafas o lentillas, y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026".

La también vicesecretaria general del PSOE federal ha sostenido que, "una vez más, el Gobierno de España vuelve a demostrar cómo hacer política para mejorar la vida de la gente". "Se trata de poner recursos donde están las necesidades, ayudar a las familias y garantizar que algo tan básico como ver bien no dependa del bolsillo de cada hogar", ha añadido María Jesús Montero para finalizar su comentario.