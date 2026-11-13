Montero cree que Moreno "está rezando para que no gobierne el PP" porque perdería los recursos que aprueba Sánchez

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para tratar asuntos de actualidad. A 10 de noviembre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Europa Press

SANTA FE (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha opinado este viernes que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "está rezando para que no gobierne el Partido Popular" en España tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, porque pensará que si su partido alcanza el Gobierno central, a él se le "van a caer los palos del sombrajo", porque a Andalucía no llegarían "ni los recursos, ni las inversiones, ni el respeto que le ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez" a esta comunidad.

"Así que (Juanma Moreno) estará deseando que no sea justamente su partido el que gobierne en Andalucía", ha incidido María Jesús Montero en el transcurso de su intervención en un encuentro con militantes socialistas en Santa Fe (Granada) enmarcado en la recién iniciada campaña electoral de los comicios del 29 de noviembre.

La también vicesecretaria general del PSOE federal ha defendido en esa línea que "este país, la generación actual" de españoles y "las que vienen detrás necesitan un instrumento como el Partido Socialista en los gobiernos, que permita realmente que el interés de la gente sea el primero que se ponga en la agenda", y en esa línea ha vinculado al PSOE y a "presidentes socialistas" las "conquistas" que se han alcanzado en España en democracia.

Montero ha cargado contra el PP que "se confunde con el partido de ultraderecha" de Vox, al que "le abre de par en par" las puertas en España, y con el que comparte "los mismos mensajes, insultos, bulos", y "las mismas mentiras", según ha denunciado la dirigente socialista, que ha acusado al Gobierno andaluz de PP-A y Vox de desarrollar políticas que "no están pensando en la mayoría social, sino en el mantenimiento del privilegio de unos pocos".

La líder del PSOE-A ha defendido que el proyecto socialista apuesta por garantizar al ciudadano, "nazca en la familia que nazca", que va a tener "derecho a la salud, a la educación, a la dependencia, a una vivienda digna, a una justicia gratuita", y ha advertido de que todo ello "está en peligro" en función del resultado de las próximas elecciones, y eso "es lo que nos estamos jugando".

De esta manera, Montero ha señalado que en esas elecciones los ciudadanos se juegan el que continúe el "avance" en derechos y que "las políticas públicas puedan seguir dando esa igualdad", o bien que se produzca una "involución", un "retroceso" con propuestas políticas con las que "se ponen los vellos de punta", según ha agregado.

La 'número dos' de la dirección federal del PSOE ha advertido también de la "campaña de deshumanización" que cree que se está dando actualmente para "intentar psicológicamente quebrar al adversario político con mentiras, metiéndose con su familia". "Persiguen derribarnos, como hicieron siempre en algunas ocasiones, de una forma incluso físicamente violenta, y que ahora se reproduce de una manera más sutil, pero que no deja de ser más que violencia política", ha advertido Montero, que ha señalado que hay que "denunciar" este comportamiento.

CONTRA LA "MALA POLÍTICA" DE LA DERECHA

"Eso no es juego limpio, esa es la manera de la mala política que practica la derecha", según ha abundado la líder del PSOE-A, que ha augurado que "el próximo 29 de noviembre va a acabar esa mala política" porque los socialistas van a "ganar" las elecciones.

María Jesús Montero ha reivindicado el "récord de ocupación" que ha alcanzado España con el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha vinculado al PSOE como el partido que "ha defendido" históricamente a Andalucía, el que "trajo la alta velocidad" que conectó esta comunidad con el conjunto de España, quien "trajo la modernidad, la sanidad y la educación pública", y en esa línea ha sostenido que los socialistas deben estar "inmensamente orgullosos" de lo que han "conseguido para esta tierra".

De igual modo, ha criticado que el PP-A repita la "mentira" de que "Pedro Sánchez ha castigado a Andalucía", cuando esta comunidad "ha tenido de promedio cada año desde que gobierna" el líder socialista "8.000 millones de euros más" respecto a lo que recibía del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En ese punto, se ha preguntado "cómo es posible que, teniendo 8.000 millones más" en recursos, la sanidad pública en Andalucía esté "peor que nunca, la educación se esté privatizando y la dependencia tarde más que en ninguna otra parte del Estado", y ha llegado a la conclusión de que los 'populares' "no saben gestionar un pimiento, no saben hacer ni construir los servicios públicos", y lo que "sabrán" es "gestionar las privatizaciones, los intereses de los poderosos", pero no los de "la clase trabajadora y media de este país".

Montero ha reivindicado otras medidas del Gobierno de Sánchez como la revalorización de las pensiones y sus iniciativas en materia de vivienda, y frente a ello ha advertido de la posibilidad de que el líder de Vox, Santiago Abascal, "sea vicepresidente del Gobierno de España" en función del resultado del 29N. "No lo vamos a permitir", ha aseverado la dirigente socialista, quien ha advertido al respecto de que con "la derecha empiezan la involución, los recortes, los dogmatismos" contra las mujeres.

Frente a ello, ha reivindicado el feminismo como el medio de "intentar equilibrar un problema histórico que tienen las mujeres, de que han sido relegadas a un segundo plano", y ha proclamado que "no hay democracia sin feminismo".

María Jesús Montero ha alentado así a los socialistas a volcarse en esta campaña en pedir el voto para el PSOE, aunque sea a costa de quedarse "roncos" y "más delgados", de gastarse "la suela del zapato" porque "no habrá un palmo que no recorramos durante estos días en Andalucía y en España para que la gente sepa por nosotros qué es lo que está en juego" el 29 de noviembre.

"Tenemos que decirle a la gente que ejerza el voto, que vote al Partido Socialista, que vote a la garantía más importante que tiene este país de que siga avanzando esa igualdad de oportunidades y ese progreso", ha concluido la secretaria general del PSOE-A su intervención en este encuentro con militantes.