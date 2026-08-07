Montero: El compromiso de "acabar" con la violencia machista "se demuestra con hechos, no valen solo buenas palabras"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha condenado el asesinato de una mujer de 45 años de origen húngaro por su expareja el pasado 21 de julio en Benahavís (Málaga), la décima víctima de la violencia machista en lo que va de año en Andalucía.

"La violencia de género está haciendo estragos en Andalucía, con 10 mujeres asesinadas ya este año por sus parejas o ex parejas. Acabar con tanto dolor sí que debería ser una prioridad para todos. Voluntad política, sensibilidad y recursos suficientes para atajar el machismo desde la educación y atender a las victimas y a sus hijos como merecen", ha señalado Montero en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Ante este nuevo caso, la líder de los socialista andaluces ha subrayado que el compromiso contra la violencia de género "se demuestra con hechos, no valen solo buenas palabras". "Las administraciones deben ser el lugar seguro donde las mujeres que padecen malos tratos se sientan acompañadas y protegidas", ha reseñado en su publicación en redes sociales.

El pasado jueves, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, enviaba una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que solicitaba una reunión urgente y una rectificación tras ceder a Vox competencias en atención a las víctimas de género en esa comunidad autónoma, que cuenta con 27.885 casos activos en el Sistema VioGén.

Redondo trasladó "la profunda preocupación" de su departamento ante esta situación y considera que se trata de una decisión "de enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres".