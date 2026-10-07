Montero incide en reclamar a Moreno "mejores condiciones laborales" para el sector de la Dependencia en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. A 6 de octubre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha incidido este miércoles en reclamar al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que invierta en "más profesionales, mejores condiciones laborales, salarios dignos y una atención de calidad" para los trabajadores que sostienen "un servicio esencial" como es el de la dependencia.

Así lo ha plasmado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha trasladado todo su "apoyo a las trabajadoras y trabajadores de la Dependencia, que cada día sostienen un servicio esencial mientras soportan salarios insuficientes, falta de personal y una sobrecarga de trabajo que ya es insostenible".

Montero ha señalado que dicha situación "no solo afecta a quienes trabajan en la Dependencia", sino que "lo acaba pagando también la ciudadanía, sufriendo listas de espera interminables, retrasos y una atención que no está a la altura de las necesidades de las personas dependientes y sus familias".

La líder del PSOE-A ha remarcado que "la reforma impulsada por el Gobierno de España va a suponer más de 1.200 millones adicionales para Andalucía en 2027". "Los recursos están. Lo que falta es que lleguen a quienes sostienen los cuidados y a quienes necesitan esos cuidados", ha advertido a renglón seguido.

En esa línea, Montero ha concluido emplazando a Moreno a "garantizar que ese dinero se traduzca en más profesionales, mejores condiciones laborales, salarios dignos y una atención de calidad".