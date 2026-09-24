Montero insta a que no se repitan desahucios como el de Maricarmen y a abordar la vivienda como "emergencia nacional"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en la inauguración de la exposición del 50 aniversario del XXX Congreso de UGT, en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha aseverado este jueves que "situaciones como la de Maricarmen --la mujer de 87 años desahuciada este pasado miércoles de la vivienda de Madrid en la que residía desde hace 71 años-- "no se pueden volver a repetir", y ha animado a abordar el acceso a la vivienda como una "emergencia nacional".

"Es absolutamente bochornoso que haya personas" que, como esta mujer octogenaria, "tengan que salir de su casa a empujones, que de ahí se tengan que ir a un hospital, que no tengan capacidad de tener un lugar en donde resguardarse, donde poder vivir", ha comentado este jueves sobre este caso la también vicesecretaria general del PSOE federal, en unas declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

Dicho esto, Montero ha aseverado que el de la vivienda es "un problema prioritario en el que no se pueden lavar las manos los gobiernos del PP ni los ayuntamientos", y ha abogado por "construir viviendas asequibles que permitan que la gente permanezca en el lugar donde ha vivido más de 30 años", así como que los jóvenes "puedan salir de su casa de origen para poder formar su propio proyecto y su propia familia".

"La vivienda se ha convertido en una emergencia nacional, y como tal la tenemos que abordar", ha sentenciado la líder socialista antes de apostillar que "hay muchas Maricarmen que viven con angustia, creyendo que en el día de mañana las van a desahuciar, que no saben cuánto tiempo van a poder permanecer en su vivienda".

Por ello, la líder socialista ha defendido que hay que "cambiar la legislación", y el "resto de partidos" al margen del PSOE debe tomarse este tema "en serio", tras lo cual ha garantizado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tomará la iniciativa, para que pueda cambiar una realidad que a todos nos llena de pena y de vergüenza", según ha zanjado.