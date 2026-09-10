Montero pide a la Junta que "acoja a los menores migrantes que le corresponden" a Andalucía por la crisis en Ceuta

1115865.1.260.149.20260910123548 La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de una reunión con la dirección de UGT-A. - PSOE-A

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha realizado este jueves, "como andaluza", un llamamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno (PP-A) para que "acoja a los menores migrantes que le corresponden por la situación que se vive en Ceuta".

"Menos dar golpes de pecho y más actuar cuando realmente queremos mostrar solidaridad ofreciendo lo que tenemos y, por tanto, mejorando las condiciones de los niños", ha añadido la líder del PSOE-A en un mensaje dirigido al Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre la crisis de Ceuta en una atención a medios en Sevilla, antes de una reunión con el secretario general de UGT-A, Óskar Martín.

Al hilo de la crisis desencadenada en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a finales del pasado mes de julio, y de la situación de los menores migrantes en la ciudad autónoma, María Jesús Montero ha criticado el "fariseísmo en el que se instala la derecha y la ultraderecha", desde donde "permanentemente" se hacen "llamamientos a solidaridad, pero eso sí, que la solidaridad la ejerza otro, que la confrontación esté por delante, y cuando me toca a mí poner mis instalaciones al servicio de los demás, entonces no toca", ha apostillado como crítica.

En esa línea, la dirigente socialista ha apelado a "la colaboración de todas las administraciones" para "ser capaces de normalizar la situación en Ceuta", y ha sostenido que "no se puede estar diciendo que la llegada de estas personas y su permanencia en la ciudad" autónoma "está produciendo una sensación de inseguridad y, por otra parte, de alteración de la normalidad a los residentes de Ceuta", al margen de la "la religión que profesen" y, "sin embargo, poner trabas" a la vez "a que haya lugares donde estas personas se puedan asentar".

Montero ha aludido en concreto a lugares como polideportivos, que "ya se descartaron" para la acogida de inmigrantes, y a la zona del Puerto ceutí, que tienen que "servir para que permanezcan estas personas hasta que el triaje permita su devolución, siempre respetando los derechos humanos", ha añadido.

"No pretenderá la ultraderecha y la derecha que España se salte todos los tratados internacionales y vaya contra la legislación propia española, que tiene que preservar el derecho de que haya personas que quieran el asilo porque las circunstancias políticas así lo establezcan", ha advertido también la vicesecretaria general del PSOE federal antes de concluir pidiendo "a todos celeridad", y a las comunidades autónomas que "colaboren".