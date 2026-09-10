PP-A censura que PSOE-A y "acólitos prohíban" que el Parlamento debata sobre Ceuta y defender la integridad territorial

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, este jueves - PP-A

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP-A, Beatriz Jurado, ha censurado este jueves que el PSOE-A y sus "acólitos" de Por Andalucía y Adelante Andalucía hayan "prohibido" que el Parlamento debata sobre la situación en Ceuta y que se defienda la "integridad territorial" de España tras la crisis migratoria.

En rueda de prensa, Jurado se ha referido al hecho de que los grupos de izquierda que conforman la oposición al Gobierno andaluz en el Parlamento --PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía-- rechazaran ayer en la Junta de Portavoces del Parlamento la tramitación de una proposición no de ley del Grupo Popular y de una parte de otra del grupo Vox sobre la crisis migratoria en Ceuta, en aplicación del artículo 171 del Reglamento de la Cámara por verse afectadas competencias del Gobierno central.

"La izquierda andaluza, el PSOE-A, (María Jesús) Montero y todos sus acólitos en el Parlamento amordazaron y prohibieron que se debata la defensa de la soberanía de España, de la soberanía de las tierras de Ceuta y de Melilla", ha señalado Beatriz Jurado, en referencia al hecho de que el PP-A no podrá defender finalmente en el pleno de la próxima semana su proposición no de ley.

"Si la izquierda andaluza no defiende la soberanía en Ceuta, ni en Melilla, ni en España, ¿qué está defendiendo?", ha planteado la vicesecretaria del PP-A, quien ha expresado la "profunda preocupación" de su partido por la "decadencia" de la izquierda andaluza, "especialmente el PSOE y la señora Montero".

Les ha reprochado estar sólo preocupados "por defender los intereses de Sánchez en lugar de defender los intereses de Andalucía, de España y de nuestros vecinos en Ceuta".

Ha advertido a los partidos de izquierda de que "aunque quieran amordazarnos y callarnos, el PP seguirá defendiendo la soberanía y reclamando que Ceuta vuelva a la normalidad cuanto antes".

"Desde el PP-A vamos a seguir impulsando no solo que se hable, sino que se tomen medidas y que se apoye que cuanto antes Ceuta vuelva a la normalidad", ha asegurado Jurado, recordando además "el gran abrazo de solidaridad" demostrado por el pueblo andaluz en las calles hace pocos días.

Ha lamentado que el PSOE-A y Montero "solo" defiendan "los intereses de (Pedro) Sánchez" y ha planteado que si la izquierda "no defiende la soberanía de Ceuta, de Melilla y de España, qué está defendiendo y a quién está protegiendo·.

La dirigente popular ha señalado que se ha conocido la existencia de documentos que "hacían prever de manera fehaciente que la invasión iba a ocurrir en Ceuta". Según ha explicado, existían datos procedentes de los servicios de inteligencia que hacían prever que "cualquier gobierno serio, responsable" debía poner en marcha medidas para estar prevenido y proteger "la integridad de nuestro territorio, nuestras fronteras y al conjunto de los españoles", particularmente a los ciudadanos de Ceuta.

A su juicio, ha "quedado demostrado" que el Gobierno de España "ha actuado con absoluta irresponsabilidad al no proteger las fronteras españolas ni nuestro territorio".