Montero promete y los nuevos senadores andaluces de Vox "juran por España" acatar la Constitución al acceder al Senado

Archivo - Los senadores y senadoras designados por el Parlamento andaluz para la XIII legislatura, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres de los nueve senadores designados por el Parlamento andaluz al inicio de la decimotercera legislatura de la comunidad autónoma --los socialistas Juan Espadas y María Jesús Montero, y el representante del PP Francisco Javier Oblaré-- han optado este martes por la fórmula de la promesa al acatar la Constitución en el pleno del Senado para tomar posesión de sus escaños, mientras que el resto se ha decantado por el juramento, una fórmula a la que los dos nuevos senadores de Vox por designación de la Cámara autonómica --Álvaro Zancajo y María Auxiliadora Pastor-- han añadido la apostilla "por España".

Previamente a la sesión plenaria que ha comenzado en torno a las 16,00 horas, los nueve senadores habían acatado la Constitución ante notario, por lo que habían adquirido la condición de miembros de la Cámara alta, según ha anunciado el presidente del Senado, Pedro Rollán, antes de ir llamando uno a uno a estos representantes andaluces para renovar ese acatamiento en el Pleno y ante un ejemplar de la Carta Magna situado en el hemiciclo.

Entre ellos, también han acatado la Constitución al inicio del Pleno otros dos senadores --la balear Neus Massanet y el catalán Josep Maria Reinu--, si bien el primero al que el presidente Rollán ha llamado para que acatara la Constitución ha sido Juan Espadas, quien ya ocupaba en la anterior legislatura andaluza un escaño en el Senado, donde ejerce además la portavocía del Grupo Socialista.

Juan Espadas ha optado por la promesa a la hora de acatar la Carta Magna, y tras él han ido desfilando ante la presidencia del Pleno, uno a uno y en lo que respecta a los andaluces, Susana Díaz, María Jesús Montero, Jesús Aguirre, Virginia Pérez, Francisco Javier Oblaré, María Auxiliadora Pastor y Álvaro Zancajo.

Pedro Rollán ha preguntado a cada uno de los citados senadores si juraban o prometían acatar la Constitución, cuestión ante la que dos de los tres representantes andaluces del PP citados --Jesús Aguirre y Virginia Pérez--, así como la socialista Susana Díaz han optado por responder con la fórmula del juramento. También se han decantado por esa opción los dos senadores de Vox, María Auxiliadora Pastor y Álvaro Zancajo, si bien ellos han añadido la apostilla de que juraban "por España".

Por su parte, los senadores socialistas Juan Espadas y María Jesús Montero, y el del PP Francisco Javier Oblaré han optado por la promesa al acatar la Constitución.

El presidente del Senado ha ido dando la enhorabuena a cada uno de los representantes del Parlamento andaluz al finalizar el trámite.

Tanto Javier Arenas como Juan Espadas y Susana Díaz formaban ya parte del Senado antes de las elecciones del 17 de mayo también por designación del Parlamento andaluz, mientras que María Jesús Montero, Jesús Aguirre, Virginia Pérez, Francisco Javier Oblaré, María Auxiliadora Pastor y Álvaro Zancajo se incorporan a partir de ahora a la Cámara alta.