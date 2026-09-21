Montero reclama "una sanidad pública que esté a la altura" y "no llegue tarde" frente al Alzheimer

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (c), en el Parlamento andaluz junto a las portavoces adjuntas del Grupo Socialista María Márquez (i) y Ángeles Férriz (d). (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este lunes, con motivo del Día Mundial del Alzheimer que se conmemora este 21 de septiembre, "una sanidad pública que esté a la altura" y que "no llegue tarde".

Así lo ha dejado escrito la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que, al hilo de dicha jornada mundial, ha subrayado que "detrás de cada diagnóstico de Alzheimer hay una vida entera de recuerdos que se desvanecen y familias que lo dan todo por sostenerlos".

"Por eso, no podemos dejarlos solos. Necesitamos una sanidad pública que esté a la altura. Una sanidad que no llegue tarde, que impulse la investigación para encontrar respuestas y que garantice un diagnóstico precoz", ha añadido María Jesús Montero.

La líder del PSOE-A ha finalizado su comentario proclamando que "cuidar de su presente es la única forma de proteger la memoria de lo que fuimos".