Montero reclama "solidaridad" a Moreno con menores migrantes y le afea sus "insultos" a Sánchez por la crisis de Ceuta

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios en Granada. - PSOE-A

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este martes "solidaridad" a los gobiernos autonómicos en relación a la crisis registrada en Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes --entre ellos, menores no acompañados-- a finales del pasado mes de julio, y se ha referido en concreto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), al que ha afeado los "insultos y descalificaciones" que, según ha criticado, dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Junta Directiva del PP-A este pasado lunes.

La líder del PSOE-A se ha pronunciado de esta manera a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Granada, en la que, en relación a la crisis de Ceuta, ha subrayado que es "compleja" porque tiene "varias dimensiones".

Así, ha apuntado que "una parte" de la crisis "tiene que ver con la seguridad, con el refuerzo de la frontera, con la situación en la que se encuentran en este momento los ceutíes después de la llegada tan masiva de personas que están viviendo en la calle o acampando todavía en lugares donde transitan habitualmente las personas que viven en Ceuta".

"Esto ha hecho y ha provocado que el Gobierno de España esté reforzando con todos los efectivos posibles el propio control de fronteras", ha abundado Montero, quien también ha aludido a la "relación diplomática" que hay que mantener "con un país vecino" como Marruecos con el que España debe tener "capacidad" de entenderse, según ha sostenido.

Por otro lado, la también exvicepresidenta del Gobierno se ha referido al "despliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar el orden y la seguridad en Ceuta" como otra tarea que "está acometiendo" el Ejecutivo central, según ha agregado antes de subrayar que "nueve de cada diez personas que llegaron en las primeras 48 horas" a la ciudad autónoma española "volvieron de forma voluntaria a su país de origen".

"CRISIS HUMANITARIA"

Por otro lado, Montero se ha referido a la "crisis humanitaria" que también se ha desencadenado en Ceuta, y al respecto ha remarcado que "el Derecho internacional" y "la legislación española obliga a que, antes de que se provoque el retorno de estas personas de forma obligada, ya no voluntaria, se tiene que comprobar que no son personas susceptibles de asilo político o de refugio".

Así lo "establecen los tratados internacionales y, por supuesto, los argumentos de Naciones Unidas", según ha subrayado la dirigente socialista, quien ha avisado de que "esto no se puede obviar", pese a que hay "algunos partidos políticos" que "se quieren saltar este Derecho internacional que obliga a que las personas pasen por una serie de cuestionamientos que permitan ver que, efectivamente, se trata de motivos políticos" los que les lleva a "salir de su país", ha apostillado.

La también vicesecretaria general del PSOE federal ha criticado que el PP "en ningún momento atiende a estas circunstancias", y lo que "permanentemente dice" es que "se vayan". "Se irán, pero con todas las garantías que permitan respetar el orden internacional", ha puntualizado Montero antes de agregar que "esa crisis humanitaria pasa también por poner lugares en donde estas personas puedan estar en las condiciones adecuadas".

La líder del PSOE-A ha precisado que se estaba refiriendo así a las personas migrantes "mayores" de edad, y sobre los menores ha comentado que "si alguien apela a la solidaridad, como hace el presidente de la Junta de Andalucía", no debería limitarse a "grandes eslóganes".

"Si realmente quiere solidaridad, no se trata de grandes eslóganes" o de "enarbolar banderas", sino de "acoger" en la comunidad autónoma andaluza, "tal como obliga la ley, a los menores, niños y niñas que han llegado a Ceuta y que hoy están en condiciones no apropiadas para su evolución y su desarrollo", ha abundado Montero en su mensaje dirigido al presidente andaluz.

En esa línea, ha aseverado que "la solidaridad y el movimiento se demuestran andando", y no "con grandes proclamas, o con insultos o descalificaciones como las que en el día de ayer (este lunes) el presidente de la Junta profirió al Gobierno de España y al propio presidente Sánchez".

"Esto no va de quien insulta más" o de "aprovechar esta crisis para sacar rédito político o partidista para unas futuras elecciones", ha sostenido también María Jesús Montero, que en ese punto ha tildado de "lamentable que algunos quieran hacer caja con el sufrimiento de los ceutíes y de las personas que han llegado también a nuestras costas en condiciones no adecuadas".

"Esto no se soluciona así", sino "retornando a la normalidad a Ceuta lo antes posible", y, "para ayudar a Ceuta, el resto de comunidades autónomas, en materia de menores, tiene que acoger a los que les corresponda", ha zanjado la secretaria general del PSOE-A.