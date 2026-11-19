La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretario general del partido a nivel federal, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "ganado claramente" el debate 'cara a cara' con el popular Alberto Núñez Feijóo ofreciendo "propuestas y argumentos" frente a las "descalificaciones e interrupciones constantes" del presidente del PP.

Montero se ha pronunciado de este modo en un mensaje publicado en sus redes sociales minutos después del debate 'cara a cara', en el que ha señalado que "esta noche hemos visto dos formas muy diferentes de entender la política".

"Pedro Sánchez ha defendido con datos, argumentos y propuestas sus compromisos sobre vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos", ha asegurado la líder del PSOE andaluz, que ha subrayado que, "frente a ello, Feijóo ha optado por las descalificaciones, las interrupciones constantes y hasta por utilizar afirmaciones falsas como argumentos".

A su juicio, "Pedro Sánchez gana claramente este debate con sus propuestas y su compromiso con la mayoría social porque España necesita soluciones, no ruido; propuestas, no insultos; y una política que se ocupe de mejorar la vida de la gente".